عقد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، جلسة مباحثات رسمية في قصر بيان اليوم مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد نواز شريف.

وتم خلال المباحثات التي جرت في أجواء ودية عكست عمق العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الصديقين بحث سبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين إضافة إلى مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات عن الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الصباح ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ووكيل الشؤون الأمنية والاقتصادية والالتماسات بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد الجابر وسفير الكويت لدى جمهورية باكستان نصار المطيري وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

وحضرها عن الجانب الباكستاني الوفد المرافق لرئيس وزراء جمهورية باكستان.