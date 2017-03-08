البرد الشديد انتهى.. والحرارة ترتفع.. والعواصف تكثر

«نوء الأخبية» يحلّ 21 مارس واحذروا فيه «بياع الخبل عباته»

بشّر الخبير الفلكي عادل المرزوق بدخول موسم الربيع اليوم 8 مارس. وقال لـ «الأنباء»: يدخل عادة موسم الربيع مع دخول «نوء سعد السعود» في 8 مارس ويستمر لمدة 52 يوما وتحديدا حتى 27 أبريل.

وأضاف: فترة الربيع تعد الفترة الاكثر اعتدالا في حالة المناخ، كما أنها الفترة الانتقالية من المناخ الشتوي الى المناخ الصيفي، وعادة تكون فيها تقلبات في درجات الحرارة وكذلك يكون الجو فيها غير مستقر.

ويبدأ الربيع عادة برياح الحسوم التي تستمر ثمانية أيام وهي رياح ورد ذكرها في القرآن الكريم (سبع ليال وثمانية أياما حسوما) كما يكون في هذه الفترة (برد العجوز) والذي يكون موسمه من 10 - 16 مارس، كما أن به أيضا فترة السبق والتي تسبق موسم السرايات، حيث إن بها عواصف ورياحا شديدة، بالاضافة الى سقوط الامطار ويكون فيها العشب الصحراوي قد نبت وكسا الأرض، بالاضافة الى تكاثر الحشرات في البر ويكون في الجو الغبار المعلق.

وتختلف درجات الحرارة في الموسم، حيث يكون النهار حارا بعض الشيء تلبس فيه الملابس الصيفية، ولكن في الليل يكون الجو باردا، كما تدخل ضمن هذه الفترة، فترة الذرعان عند حساب أهل البادية والتي تمتد 26 يوما وهي فترة نوء السعود ونوء الأخبية.

ففي آخر أسبوع من نوء الأخبية ويمكن أن تحدد في اليوم 27 مارس هناك موسم يسمى «بياع الخبل عباته» وهو موسم نادر الوقوع ولا يأتي كل سنة وبرودته شديدة جدا، فكثير من الناس يخلط بين برد العجوز وبياع الخبل عباته بسبب تقارب المدة الزمنية بينهما وهو عبارة عن فترة دافئة يعتقد الناس معها أن فترة البرودة انتهت، ولذلك تستبدل الملابس الشتوية بالملابس الصيفية ولكن تعود الفترة الباردة مرة أخرى وتنخفض درجات الحرارة لتعود الملابس الشتوية الى الظهور مرة أخرى ولهذا فإن أمراض البرد مثل الزكام والإنفلونزا وغيرها تكثر في هذه الفترة.

ويقسم الربيع الى أربعة أقسام أو أنواء وهي كالآتي:

1 - نوء سعد السعود: وفترته تبدأ من يوم 8 مارس حتى 20 مارس اسمه باللغة الانجليزية Sadalsaud وهو النوء الثالث من العقارب وتسمى عند العامة من الناس بالعقرب الثالثة وهي عقرب الدسم الذي ينتهي معها البرد الشديد والقوي والذي يسمى محليا «البرد المضر».

ونجم سعد السعود هو عبارة عن ثلاثة نجوم من مجموعة نجوم برج الدلو وأغلب نجوم سعد السعود هي من النجوم الخافتة الاضاءة وغير الساطعة اذا ما قورنت بالنجوم الاخرى، لكن بينهما نجم ساطع قليل عن النجمين الآخرين، ويبعد نجم سعد السعود عن الأرض بحوالي 615 سنة ضوئية وموقعه الى الجنوب من خط الاستواء الفلكي فهو يقع بين منزلة سعد بلع غربا، وبين منزلة سعد الأخبية في برج الدلو شرقا.

ويمر شماله مدار البروج، ويعتبر سعد السعود من النجوم اليمانية وأفضل وقت لرؤيته مساء في فصل الخريف، في شهر سبتمبر، وفي فصل الصيف في شهر أغسطس وهو أول منازل فصل الربيع، وآخر منازل نوء العقارب، حيث يكثر فيه نزول المطر بإذن الله تعالى، كما تزيد فيه الاعشاب البرية وتخضر الأرض الصحراوية، وتزدهر فيه الورود ويورق فيه الشجر، كما يمكن أن نلاحظ عدة أمور مناخية وطبيعية منها مثلا سخونة الماء وارتفاع حرارته بعض الشيء في وقت الظهر، تكثر فيه العواصف، كما أن الجو يعتدل فيه خاصة أثناء النهار.

وترتفع فيه درجة الحرارة بمنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية كلها، وتشتد قوة أشعة الشمس وحماوتها.

وفي هذا النوء يبلغ طول النهار في أول يوم منه 11 ساعة و48 دقيقة، بينما يبلغ طول الليل في نفس هذا اليوم 12 ساعة و12 دقيقة، كما أن متوسط درجة الحرارة الصغرى 12 درجة مئوية والكبرى 25، ويبدأ هذا النوء يوم 8 مارس وتبدأ معه فترة الذرعان، ويشكل نوء سعد السعود النصف الاول من الذرعان وينتهي هذا النوء يوم 20 مارس وتسمى هذه الفترة أيضا ببرد العجوز أو فترة الحسوم التي تبدأ يوم 10 مارس وتنتهي يوم 17 مارس وهذه الفترة مشهورة جدا وذكرت في القرآن الكريم في سورة الحاقة في الآية 7 عن قبيلة ثمود التي كانت في الجزيرة العربية (سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية) صدق الله العظيم، وسميت هذه الفترة بأيام الحسوم حيث تكثر فيها الرياح الشديدة والعواصف، ويتساوى فيها الليل مع النهار في اليوم التاسع من نوء السعود أي في يوم 16 مارس.

(إذ اطلع السعود ذاب كل جمود وكره في الشمس القعود ونضر العود ولانت الجلود).

2 - نوء الأخبية: وفترته تبدأ في يوم 21 مارس وتنتهي يوم 2 أبريل ويسمى هذا النوء باللغة الانجليزية Sadachbia وهي عبارة عن أربعة نجوم متقاربة تقع بين منزلة نوء سعد السعود وبين منزلة نوء المقدم في كوكبة الفرس شرق وتقع منزلة نجوم الأخبية على خط الاستواء الفلكي، وقد تصورها الفلكيون القدماء بأنها على شكل رجل بطة ورجل البطة هذه هي جزء من برج الدلو الذي توصف نجومه بأنها ذات شكل منتظم وتبعد نجوم الأخبية بحوالي 158 سنة ضوئية عن الأرض.

وتبدأ فترة الأخبية في يوم 21 مارس وهي بداية موسم الربيع وتنتهي يوم 2 أبريل وهي تشكل النصف الثاني من فترة الذرعان، وبانتهاء نوء الاخبية أي في يوم 2 ابريل من كل عام تنتهي فترة النصف الثاني من الذرعان ولكن في هذه الفترة نلاحظ أن الجو يوصف بالاعتدال مصحوبا بنسيم بارد، إلا أن هناك فترات قصيرة يكون فيها غبار عالق في الجو، وتعتبر أيام الاخبية آخر أيام الاعتدال في حالة الجو.

كما أن بها الفترة التي تعرف باسم «بياع الخبل عباته» والتي تكون في نفس هذه الفترة والتي هي عادة ما تكون في الفترة ما بين يوم 25 و27 مارس والتي قد تستمر لمدة أسبوع أو أكثر معتمدة على رياح الشمال والتي قد تكون باردة أثناء هبوبها ولكن البرودة في هذه الفترة لا تأتي كل سنة في هذه الفترة، بل تأتي كل ثلاث أو أربع سنوات أو قد تزيد على ذلك، ولكن اذا جاءت برودة (بياع الخبل عباته) في هذه الفترة بالتحديد، فإن بردها يكون شديدا وقارسا قد تنخفض فيه درجات الحرارة انخفاضا شديدا، خصوصا مع هبوب الرياح الشمالية الغربية، (اذا طلع سعد الاخبية دهنت الاسقية وخليت من الناس الابنية).

3 - نوء المقدم، وفترته تبدأ في يوم 3 ابريل وتنتهي يوم 15 ابريل ويسمى باللغة الانجليزية Almukaddam ونوء المقدم عبارة عن أربعة نجوم على شكل مربع في برج الفرس الاعظم، وقد كان الاعتقاد السائد عند الفلكيين العرب القدماء ان برج الفرس الاعظم هو امتداد لبرج الدلو فسموا النجمين المتقدمين من هذه النجوم (ما يفرغ منه الماء) بالفرغ ورمزها الفلكي (Alfa Beta) وسمي هذان النجمان بالمقدم وعرف أيضا عند الفلكيين بالدلو العليا ويطلع هذان النجمان يوم 9 مارس ويغيبان يوم 9 سبتمبر ويبعدان عن الارض بحوالي 140 سنة ضوئية.

ويبدأ نوء المقدم في يوم 3 ابريل وينتهي يوم 15 ابريل وفترته تسمى في الكويت «السبق» وهي الفترة التي هي تسبق السرايات، حيث ان حالة الجو في هذه الفترة تكون غير مستقرة، حيث تسقط الامطار التي تتكون نتيجة العواصف ويلاحظ في هذا النوء تفاوت كبير في درجة الحرارة بين الليل والنهار، حيث ترتفع درجات الحرارة في النهار وتلبس الملابس الصيفية بينما يحدث العكس ليلا.

(اذا طلع الفرغ الأول أكثر الاسفار والتحول).

4 - نوء المؤخر: أو كما يسميه العامة «ذراع الأول»: ويبدأ هذا النوء اعتبارا من يوم 16 ابريل الى يوم 28 ابريل ويسمى باللغة الانجليزية Almuakhar وهذا النجم يبعد عن الارض بحوالي 294 سنة ضوئية وبريق هذا النجم أكثر من بريق الشمس 316 مرة ونجوم نوء المؤخر عبارة عن النجمين المتأخرين اللذين يقعان في مربع الفرس الاعظم ويقال لهما عروة الدلو العليا ورمزهما (دلتا) من الفرس الأعظم.

وطلوع هذين النجمين في السماء يكون في 22 مارس وغيابهما يكون في 22 سبتمبر وفي فترة هذا النوء هناك العديد من فرص سقوط الامطار وطلوع هذين النجمين وغيابهما يتم في الاعتدالين الربيعي والخريفي، كما أن هذه الفترة تعرف أيضا (بالكنة) معناها هو الاحتفاظ بالشيء وهذه الفترة تدخل ضمن فترة السبق التي تكون بدايتها في نوء المقدم، كما أن من المعروف عن هذا النوء أنه من الانواء المشهورة بحالة عدم الاستقرار والاضطراب في الجو، حيث يعتدل فيه الجو ليلا، ويميل الى الحرارة وقت الظهيرة، حيث تظهر السحب الرعدية القليلة التي يمكن أن تكون ممطرة، كما تميل به درجات الحرارة الى الارتفاع في موسم السرايات، كما تهطل أمطار في هذه الفترة والتي هي أمطار الربيع الغزيرة التي قد تستمر في هطولها حتى أواخر شهر أبريل.

ويكون فيه هبوب الرياح الشمالية الغربية ويعرف عنه أيضا بكثرة ظهور القوارض والحشرات وبصورة أدق الذباب، ويبلغ طول النهار في أول يوم من هذا النوء 12 ساعة و50 دقيقة، بينما يبلغ طول الليل في أوله 11 ساعة و10 دقائق.

يستمر هذا النهار بأخذ دقيقة واحدة يوميا تقريبا من الليل، حتى يبلغ طوله في نهاية نوء المؤخر 13 ساعة و5 دقائق، أما متوسط درجات الحرارة في هذا النوء، فإن متوسط درجة الحرارة العليا هو 33 درجة مئوية وأما متوسط الدرجة الصغرى فيكون عادة 21 درجة مئوية (اذا طلعت السمكة أمكنة الحركة وتعلقت الحسكة ونصبت الشبكة).