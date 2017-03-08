محمد راتب

أعلن رئيس جمعية الفروانية التعاونية أحمد الجسار ‏انه سيتم توزيع 8‎% من الأرباح على المساهمين، وهي النسبة الأعلى التي يتم توزيعها منذ 13 سنة، مبينا انه تمت معالجة ما قيمته 180 ألف دينار من الرواكد والتوالف بإشراف مراقبي الوزارة، إلى جانب خفض المصاريف 120 ألفا عن السنة المالية الماضية 2015.

وتابع في تصريح له ان المركز المالي شهد تحسنا خلال الفترة الماضية وزيادة في الايرادات بلغت 80 ألف دينار، وهذا كله بسبب السياسة التسويقية الناجحة التي سلكناها وعودة ثقة المساهم بالجمعية من خلال العروض والاسعار وترميمات السوق واستحداث منطقة للعروض الخاصة بالتعاون مع الشركات، الى جانب تسديد زكاة المال لبيت الزكاة البالغة 42 ألف دينار.

وأشار الى اننا حرصنا على التنوع في الانشطة التسويقية التي تعتبر العمود الفقري لتعزيز الملاءة المالية، فأطلقنا نحو 25 نشاطا ما بين مهرجان وعروض خاصة وخصومات للمساهمين بنسب متفاوتة حققت إقبالا كبيرا وحضورا مميزا خلالها.

إنشائيا، ذكر الجسار اننا حصلنا على الموافقة المبدئية من الجهات المعنية على توسعة بمساحة 150 مترا مربعا في فرع قطعة 2 ودمجه مع فرع الخضار، موضحا ان هذه التوسعة ستكون عاملا مدعما لجهودنا الخدمية لعموم المساهمين، كما ستفتح الباب امام تسوق أكثر متعة واريحية للجميع.

وفيما يتعلق بالفروع التي جرى ترميمها أوضح اننا قمنا بترميم وتجديد فرع الخضار رقم 1 قطعة 2 بشكل متكامل ووفرنا ثلاجات وأرففا وتكييفا وأرضيات مميزة لخدمة رواده، حيث تتطلب فروع الخضار الكثير من الاهتمام نظرا لدوران البضائع فيها بشكل يومي وحاجتها لمثل هذه الاجراءات.

ولفت الى اننا نقوم بالتوريد المباشر للخضار بحسب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك لضمان عدم تحميل المستهلكين زيادة في المصروفات، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مميزة ومخفضة.