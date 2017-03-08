قمنا بتطوير وتزيين ممشى المشاة ق3 وق4 بالصباحية وتوقيع عقد إنشاء فرع لوازم العائلة بالقرب من هارديز

محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الصباحية التعاونية عبدالله العنزي تحقيق إنجازات في النتائج المالية والإدارية على الرغم من فصل جمعية فهد الاحمد حيث سنقوم بتوزيع 7.1% من الارباح على المساهمين بعد وصول صافي الارباح إلى 1.401 مليون دينار، موضحا ان هناك العديد من المشروعات الإنشائية تحت التنفيذ وأخرى مستقبلية.

وبين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده لاستعراض التقريرين المالي والإداري عن السنة المالية 2016، أن انخفاض صافي الارباح عن السنة الماضية التي بلغ فيها 1.502 مليون دينار والمبيعات من 22.658.509 مليون دينار بنقص 95.407 ألف دينار عن 2015 كان بسبب فصل جمعية فهد الأحمد قبل نهاية السنة المالية بشهر واحد.

وتابع اننا استطعنا زيادة الوديعة بقيمة ربع مليون دينار، وبلغت المشتريات 21.197.358 مليون دينار، والإيرادات 1.813.521 مليون دينار، وعدد المساهمين 16597 مساهما، ورأس المال 235.480 ألف دينار، مبينا أننا في تقدم مستمر والنتائج المالية المقبلة ستكون أعلى وأفضل.

وردا على سؤال حول المشاريع الإنشائية التي قامت بها جمعية الصباحية التعاونية افاد العنزي بأننا حريصون على تطوير الاسواق المركزية والفروع التابعة لنا، وقد قمنا بتطوير وتزيين ممشى المشاة ق3 وق4 بالصباحية ليكون مكانا مناسبا لاستقبال الراغبين في ممارسة رياضة المشي.

وتابع أنه جرى كذلك توقيع عقد إنشاء فرع لوازم العائلة بالقرب من هارديز في الصباحية، وهناك مخاطبات تتم مع الجهات المعنية لتخصيص الموقع بجانب صالة رجا الحباج على الطريق السريع على طراز مول تجاري كبير مكون من سرداب وأرضي وميزانين.

وأضاف أن هناك مشاريع نقوم بها حاليا وهي قيد التنفيذ ومنها توسعة سوق الصباحية المركزي وجار عمليات تأثيثه، ليكون علامة بارزة تضاف إلى القيمة التسويقية التي نسعى للوصول إليها، متابعا اننا سنقوم مستقبلا أيضا بتوسيع فرع بقالة 4/أ الصباحية، وفرع بقالة 2/أ الصباحية.

وردا على سؤال حول الجانب التسويقي قال العنزي: قمنا بإطلاق بعض المهرجانات التسويقية ومهرجان القرطاسية والعودة للمدارس في السوق المركزي بخصومات مميزة وعملنا سوقا مركزيا مؤقتا في كبد خلال المخيمات، كما وزعنا السلة الرمضانية بأسعار مخفضة للغاية، وعملنا كذلك على طباعة وتوزيع كروت الخصومات بالعروض للمساهمين، إضافة إلى عمل ركن المزارع الكويتي في السوق المركزي بقسم الخضار.

وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة في الصباحية ذكر العنزي أننا حرصنا على التواصل مع المساهمين وتعميق العلاقة معهم من خلال إنشاء حساب للجمعية على تويتر وانستغرام، ورعاية البرامج والمسابقات الدينية بالتعاون مع مساجد المنطقة كمسابقة حفظ القرآن الكريم وإقامة الندوات التوعوية.

وزاد أننا قمنا كذلك بتوزيع هدايا على الاطفال والمرضى في مستشفى العدان في الاعياد، واطلقنا حملتين طبيتين لفحص السكر والضغط وتوزيع اجهزة السكر مجانا للمساهمين خلال هذه الحملات، بالإضافة إلى تقديم خدمة مميزة تقوم على توصيل الطلبات من الاسواق المركزية إلى المنازل عبر تطبيق انستا سلة.

واستطرد بالقول: ان مجلس الإدارة حرص أيضا على صبغ المحولات الكهربائية وتجميلها بأذكار دينية، وتوزيع الشنط المدرسية المتكاملة على الايتام والاسر المتعففة، وعمل ورق للف الخبر التنور، مع تركيب ألعاب أميركية في حديقة الصباحية ق5 ما جعلها اكثر خدمة لروادها، إلى جانب عمل استراحات جديدة في شوارع المنطقة بدل المتهالكة منها.

اجتماعيا، اشار العنزي إلى أننا طرحنا العديد من الانشطة والفعاليات المميزة التي لاقت استحسان المساهمين الكرام ومنها تكريم المتفوقين والمتفوقات من ابناء المنطقة، وإطلاق برنامج صيفي ترفيهي تربوي وتخفيض التذاكر للاماكن الترفيهية والاكوابارك والمسيلة المائية والنادي العلمي ومرح لاند وطفل المستقبل، ودورات تعليمية في المعاهد المتخصصة وخصومات في النوادي الصحية والسفريات والعيادات الصحية.

وزاد أنه جرى كذلك إطلاق رحلة إلى شاليهات سيشل والمهنا، وسيرنا رحلة عمرة كانت مميزة بكل المقاييس وأقمنا الدورة الرمضانية لكرة القدم، وعملنا خصما للمساهمين مع مركز دايت سنتر الصحي للاغذية، وقدمنا الضيافة خلال العشر الاواخر من رمضان، كما قمنا بالمشاركة في احتفالات البلاد بالاعياد الوطنية في حديقة الصباحية ق5.