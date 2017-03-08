حنان عبدالمعبود



تداول مغردون مقطع فيديو يصور حادث اعتداء من قبل شخص يقوم بتحطيم الأجهزة والاثاث داخل احدى المستشفيات معلقين ان ذلك يحدث الان في مستشفى الاميري .



"الانباء" قامت بدورها بالاتصال بمدير المستشفى د.علي العلندة الذي اكد ان هذا الامر غير صحيح ولم يحدث، وقال" انا موجود في الوقت الحالي بالمستشفى وأقوم بجولة تفقدية نظرا لوقوع حادث لسيدة مسنة كانت تقود سيارتها داخل مواقف المستشفى وعوضا عن استخدام المكابح استخدمت البنزين مما رفع سرعة السيارة بشكل مفاجئ لتتجاوز الحاجز وتسقط وهي مقلوبة ، مشيرا الى ان الحالة الصحية للسيدة مستقرة.



ومن جانب اخر أكدت مصادر صحية ان الفيديو الذي تم نشره على انه يحدث بإحدى المستشفيات بالكويت، وقع في وقت سابق في مستشفى لبناني وليس كويتي.