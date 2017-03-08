ليلى الشافعي

شاركت نماء للزكاة والخيرات التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي في برنامج «تطوير مجالس الإدارة والنظارة للجهات الوقفية»، الذي أقامه المعهد الدولي للوقف الإسلامي خلال الفترة من 5 - 7 مارس في العاصمة القطرية (الدوحة).

وفي هذا الصدد، قال مدير عام نماء للزكاة والخيرات بجمعية الإصلاح الاجتماعي ناصر الزيد إن محاور البرنامج اشتملت على الغايات الكبرى من تشكيل مجالس الإدارة، وتصنيف المجالس والقيادة الإستراتيجية والقواعد الأربع الأساسية لمجلس الإدارة الفعال، كما اشتمل على تشكيل المجلس وبناء هيكله والأنظمة الإدارية واللجان المنبثقة عنه ودور كل لجنة والتحديات المصاحبة والتزامات ومسؤوليات وحقوق أعضاء مجلس الإدارة والمجلس المتزن وخطة التعاقب والإحلال واختيار وتعيين أعضاء المجلس، كما تطرق البرنامج إلى إدارة أعمال المجلس وإدارة الاجتماعات وأساسيات إدارة المخاطر والتغيير وأساسيات الحوكمة وإدارة أداء الأعضاء وقراءة الميزانيات وأساسيات التعامل مع الأزمات وتقييم أداء المجلس وفعاليته.