أبدت جمعية مقومات حقوق الإنسان قلقها من الدراسة التي صدرت مؤخرا وتشير إلى تعرض 40% من النساء الكويتيات للعنف الجسدي سواء من الزوج أو أحد أفراد الأسرة مما يؤثر على صحة المرأة النفسية والعقلية والجسدية، وشددت في بيان بمناسبة اليوم الدولي للمرأة على ضرورة قيام السلطتين التشريعية والتنفيذية ببذل المزيد من الجهود والإجراءات لتكريس المزيد من الحماية للمرأة من خلال إعداد قانون خاص لمناهضة العنف المنزلي وتفعيل دور محكمة الأسرة بالشكل المأمول وتخصيص خط ساخن لاستقبال حالات العنف ضد النساء وتوفير مراكز إيواء للنساء المعنفات لتوفير الحماية اللازمة لها من العنف والظلم والتمييز الذي يتنافى مع الأعراف والتقاليد والمواثيق الدولية، وطالبت بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية للمرأة مع الرجل بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي كفلت للمرأة حقوقا أعلت من شأنها وقدرها وحفظت بها كرامتها وإنسانيتها فضلا عن رفض أحكام الشريعة لكل أشكال الاضطهاد والتمييز والعنف ضدها أو الاستقواء عليها أو امتهانها.

وفي السياق نفسه، دعت الجمعية الى استكمال حقوق المرأة الكويتية المنقوصة تحقيقا لمبدأ المواطنة العادلة بين المرأة والرجل بالسكن والجنسية والتأمينات والتقاعد المبكر وتمكين الكفاءات الكويتية منهن في الوظائف الاستشارية والمكاتب الخارجية ومنحها الحق في منح الجنسية لأبنائها ولزوجها غير الكويتي أو على الأقل تتم مساواة أبنائها بالمواطنين في الخدمات والتوظيف، وأن يتم السماح لها بالحصول على القرض الإسكاني وبدل الإيجار لحين تسلم بيتها أسوة بالرجل، كما دعت لإنصاف المرأة البدون التي ما زالت تعاني الحرمان من بعض حقوقها الأساسية، مثمنة الخطوة الايجابية بصدور مرسوم بتعيين أبناء المرأة الكويتية من غير الكويتي لرعايا الدول العربية بالسلك العسكري.

وحذرت الجمعية من مفهوم «الجندرة» الأممي الذي يسوغ له مؤخرا في محاولة لفرضه على العالم بحجة حقوق المرأة، ورفضت المبادئ التي تندرج تحت هذا المفهوم التغريبي المدمر للإنسانية والاسرة والذي يدعو لإلغاء أي فوارق بين الجنسين الذكر والانثى من خلال فرض مبدأ المساواة المطلقة بينهما في كل شيء ونسف السنن الربانية للاختلاف البيولوجي الطبيعي بينهما لتصبح الفروق البيولوجية بين الرجل والمرأة فروقا اجتماعية فقط متصلة بالأدوار التي يؤديها كل من الرجل والمرأة وليست متصلة بالخواص البيولوجية لكل منهما، وبالتالي إذا قام الرجل بوظيفة المرأة وقامت المرأة بوظيفة الرجل فإنه لن يكون هناك ذكر وأنثى وإنما سيكون هناك نوع جديد يسمى (جندر).