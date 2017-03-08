الهندال: المرأة مثل العشب الناعم ينحني للنسيم

الحساوي: أبحث عما يترك أثراً في المجتمع لذا فأنا مقلة في كتاباتي

الداود: تحديت وكتبت للمسرح رغم قلة الوجود النسائي فيه

المنصور: حرصت على تنمية موهبتي دون الاعتماد على عائلتي





لميس بلال

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم 8 مارس من كل عام، أقامت جمعية الخريجين الكويتية مساء أمس الأول جلسة حوارية بعنوان «إبداع المرأة الكويتية» شاركت فيها كل من الأديبة والروائية هديل الحساوي، والكاتبة المسرحية تغريد الداود، والفنانة التشكيلية مها المنصور، والمصورة الفوتوغرافية جوهرة العتيبي، وأدار الجلسة الحوارية الناقد فهد الهندال.

تناولت الجلسة أهم إنجازات المرأة وكذلك الهموم والطموحات التي تواجهها في عملها ومجتمعها، وبدأت بعرض فيلم تم تحضيره على مدى 3 أشهر وشاركت به 130 امرأة من دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط لتوصيل كلماتهن الملهمة.

وافتتح الناقد فهد الهندال الجلسة بكلمات عن المرأة حيث قال «بقدر ما تحب المرأة، تحلو الحياة ويحلو الوطن. المرأة مثل العشب الناعم ينحني للنسيم، ولكنه لا ينكسر في العاصفة.



قد يكتب الرجل عن الحب كتابا.. ومع ذلك لا يستطيع ان يعبر عنه.. ولكن كلمة عن الحب من امرأة تكفي لذلك كله. فالمرأة كتاب كبير، مكتوب على كل صفحة من صفحاته كلمة حب».

وكان المحور الأول للجلسة الحوارية تحت عنوان «الإبداع وليد الموهبة، يشترك في إنجابه: المعرفة، تنمية الذات، تشجيع الأقربين، واحتضان المجتمع»، وبدأت المحور الأول الأديبة والروائية هديل الحساوي قائلة: جميعنا موهوبون بطريقة أو بأخرى ففي بداياتي ما شكلني هو القراءة وكان الكتاب صديقي ومع الوقت بدأت أعي ان الكتابة موهبتي والطريقة التي أتكلم بها مع العالم وهنا أدركت أن الكتابة هي المحرك الثاني لي بعد القراءة، مشيرة إلى أنها مقلة في إنتاجها الروائي لأنها تبحث عما يترك أثرا في المجتمع ومؤكدة على وجود مجتمع يحتضن الموهبة.

أما الفنانة التشكيلية مها المنصور فقالت: أعتبر نفسي محظوظة كوني ولدت في جو أسري فني خصوصا أن والدها، رحمه الله، وأعمامها من عائلة المنصور الفنية، وأضافت: أحببت الفن منذ صغري وكنت أحرص على أن أؤسس هوايتي وألا أتكل على اسم عائلتي الفني بل تعبت على نفسي من خلال دراستي والدورات التدريبية والمشاركات الفنية لي في داخل الكويت وخارجها، مؤكدة فرحتها بمشاركتها بالمعارض الخارجية أكثر وذلك بسبب ردة فعل المتلقي بالخارج والتي لا تبنى على أساس المحسوبية أو اسم العائلة.

أما الكاتبة المسرحية تغريد الداود فقالت: قلة العنصر النسائي واضحة بشكل عام في المسرح، وعن تجربتي في الكتابة المسرحية كنت اكتب ولم أحظ بتشجيع من الأهل وكان مسار حياتي مختلفا جدا عن الكتابة إلا أن طفولتي كانت تحتوي على ثراء في المسرح وهذا شكل جزءا من شخصيتي إلى أن التقيت بالأديب طالب الرفاعي خلال دورة تدريبية وعلمني أن أقرأ وكيف أقرأ، وكان التحدي أن أكتب للمسرح خصوصا أن المسرح يقل فيه الوجود النسائي، ولكن كان لشخصيتي المتمردة الأثر الكبير وهنا كتبت الكثير من النصوص ولم اكن مقبولة من الوسط المسرحي خصوصا أن خلفيتي بعيدة عن المسرح وكانت على عاتقي مسؤولية مضاعفة، مؤكدة أنه عندما يكون هناك حب للشيء وإصرار وشغف حقيقي يمكن تحقيق المطلوب.

من ناحيتها قالت المصورة الفوتوغرافية جوهرة العتيبي: الفلاتر المستخدمة لالتقاط الصورة لا تكون في عدسة الكاميرا وإنما تكون بداخلنا كمصورين فكل صورة تعكس شيء داخلي وأحبه، مضيفة بدايتي في التصوير كانت تحدي مع أخي حين أبلغني أنني لن أستطيع أن اكمل المشوار وهذا ما شجعني أن أكمل مشواري رغم المصاعب التي واجهتها في البداية ومع أول صورة نشرت لي في الصحف، منوهة أن عزيمتها على إتمام مشوارها زادت حين انقلب التحدي إلى تشجيع من أهلها.



أما المحور الثاني فكان تحت عنوان «إذا علمت رجلا فانك تعلم فردا، وإذا علمت امرأة فأنك تعلم أمة»، وهنا قالت الروائية الحساوي: التحدي الأول يكون أولا داخل المنزل وأول عقبة تكون داخل أسوار البيت وإقناعهم بحرفية الكتابة ثم المجتمع، وثم اشارت الى المصاعب التي تواجه الكاتبة من الناحية الاقتصادية خصوصا انها لابد ان تكتفي بالكتابة وان تعادل بين كتابتها وبيتها وأولادها وان تضع أولوياتها ومنزلها في المقدمة ثم الواجبات الاجتماعية بالإضافة الى عملها، وهنا يكمن الاختلاف بينها وبين الرجل الذي يستطيع ان ينعزل ليكتب بعكس المرأة لان وقتها ملك للآخرين وهي عملية إنتاج للآخرين، وهذا سبب اختفاء الكثيرات من الكتاب النساء مشيرة الى اهمية وقفة المنزل والمجتمع بجانب المرأة لإثبات ذاتها وإعطائها الوقت لكن تنتج وتظهر.

أما التشكيلية المنصور فقالت: من خلال الاحتكاك مع الفنانين والمسؤولين اكتسبت الخبرة ومن خلال تنظيم المعارض كذلك، مشيرة الى انها تحب ان تسمع فهم المتلقي للوحاتها خصوصا ان الفنان يتأثر ويؤثر بمن حوله.

الداود قالت: من بين عناصر المسرح المختلفة الارتباط الاقرب لي مع الجمهور والصراع الدائم وابدا يبدأ مع المخرج، مضيفة عندنا مشاكل كثيرة في المسرح الكويتي وعدم تقبل طرح الكاتب وقلة القراءة لدى المخرج وبعض الممثلين وهنا يكمن الصراع لذا اشرف واحرص على حضور بروفات مسرحياتي.

العتيبي تقول لم اتعرض ابدا لموقف في ترددي لعدم نشر احدى صوري الفوتغرافية خصوصا انني حتى حين التقط صور غريبة تلقى رضا المتلقي وتلفت نظره، مشيرة الى انها لا ترغب في التقاط صور قد تتعارض مع تفكير المجتمع. أما المحور الثالث فكان عن كيفية تشكيل وعي المرأة اليوم، وسط هذه الحدود القاسية من قبل المجتمع من جهة، والجهة الأخرى، مغريات العصر، الموضة العابرة، نجومية السوشيال ميديا وغيرها.

نمط استهلاكي.. وتعليم تلقيني.. وتأثير سلبي

قالت الروائية هديل الحساوي في معرض حديثها عن تشكيل الوعي إن «مشكلة المجتمع أنه استهلاكي ومع ظهور النفط تحولنا من مجتمع منتج إلى استهلاكي، مضيفة: خلال دراستنا تعلمنا التلقين وليس التعليم ومع الوقت وظهور السوشيال ميديا زادت عملية التلقين ولو جمعنا المعادلتين يكون الناتج واضحا.

وأكدت أن عملية تقديم أي معلومة تحتاج إلى تفكير يبتعد عنها المتلقي، لذلك لا بد أن يكون العمل جماعيا لتثقيف النشء.

من جانبها، قالت المنصور:« لقد نسي الناس ماذا يريدون وأصبحت الحياة عبارة عن سناب شات في المطعم والسفر، والناس سطحيو التفكير أصبح لهم شأن وأثر عظيم وهذه طامة كبرى، مؤكدة أن المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي لهم حضور إيجابي ولا بد أن نتعايش مع هذه الفئة، مقترحة أن يتم عمل حملة للحد من متابعة من له اثر سلبي على الجيل الجديد».

أما تغريد الداود فقالت :«لا توجد نماذج يقتدى بها في المجالات المختلفة كما في الماضي وأنا لا ألوم الشباب لعدم وجود خيار آخر يقتدى به، حتى النماذج السياسية لا يمكن الاقتداء بها، وعلى مستوى المدرسة لا يوجد مسرح مدرسي ولا توجد إمكانيات أيضا، متسائلة أين دور الإعلام في تسليط الضوء على النماذج المشرفة، فقد نلت جائزة في إحدى المسابقات وتم تكريمي في الخارج وأصبحت الشارقة تجمعنا كأدباء ولم نجتمع في الكويت، للأسف لم يتم تسليط الضوء على الأدباء، وإنما على السوشيال ميديا لان الهدف تجاري فقط.

أما العتيبي فقالت: برأي الجمهور نحن «نضيق الخلق» وربما نعمل معارضنا الفنية في المجمعات التجارية لنبحث عن الجمهور حتى مع مواجهتنا لشرائح مختلفة منها من لا يهتم بالفن والتصوير.

وختمت المشاركات بكلمات تشجيعية للحضور منوهين على أهمية دعم المشاركين لبعضهم البعض من أدباء وروائيين وفنانين للوصول للهدف المرجو من الجلسة الحوارية.