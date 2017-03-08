المرأة الكويتية لا تزال تعاني عدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص





يحيي العالم اليوم الأربعاء اليوم العالمي للمرأة الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1975 ويحمل هذا العام شعار «المرأة في عالم العمل المتغير: تناصف الكوكب (50/50) بحلول عام 2030».

وركزت رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بهذه المناسبة على دعوة الجميع إلى «بذل قصارى جهدنا للتغلب على التحيز المترسخ ودعم المشاركة والنشاط وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة».

وفي الكويت اثبتت المرأة من خلال تاريخها الحافل بالإنجازات ودورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في شتى مجالات الشأن العام والمجتمع والاقتصاد والسياسة وغيرها، غير أن ذلك لم يأت وليد المصادفة بل كان ثمرة مسيرة طويلة استمرت عشرات السنين من المطالبات والجهود التي كللت عام 2005 بإقرار الحقوق السياسية للمرأة.



وعن ذلك اليوم التاريخي، قالت وزيرة التجارة والصناعة السابقة أستاذة قسم التمويل بجامعة الكويت د.أماني بورسلي: انه يوم تأكد فيه أن المرأة عنصر أساسي ومن أهم ركائز المجتمع، لاسيما أنها شريك فاعل في جميع الميادين وبمختلف التخصصات وأثبتت عبر الزمن أن لها دورا لا يقل أهمية عن دور الرجل في تنمية المجتمع.

وأضافت بورسلي لـ «كونا» أن المرأة الكويتية استطاعت الوصول إلى هذا الإنجاز بفضل مساندة القيادة السياسية لها على مختلف الأصعدة لتثبت المرأة الكويتية وجودها في كل المستويات.

وأوضحت أن المرأة شغلت العديد من المراتب القيادية فأصبحت وزيرة ووكيلة وزارة ومديرة جامعة وسفيرة وتم انتخابها شعبيا لعضوية مجلس الأمة إضافة إلى خوض تجارب ناجحة في القطاع الخاص حتى تمكنت من حجز مواقع متقدمة اقليميا ودوليا بترؤسها وإدارتها لشركات اقتصادية عملاقة.

وذكرت أن المرأة الكويتية على الرغم مما حققته من نجاحات على مختلف الأصعدة في الداخل والخارج فإنها لاتزال تعاني عدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل وتدني مشاركتها ومحدودية تبوئها المناصب ومازال أمامها أن تناضل لتحصل على موطئ قدم أكبر في عضوية مجالس الإدارات والمناصب القيادية والوزارية والهيئات والشركات.

ولفتت بورسلي إلى أن تطبيق نظام «الكوتا» شأننا في ذلك شأن الكثير من الدول في العالم سيؤمن حصول المرأة على حقوقها في المشاركة السياسية والقيادية في المجتمع.