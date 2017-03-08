آلاء خليفة

أكدت النائب السابق في مجلس الأمة د.سلوى الجسار أن المرأة الكويتية حققت العديد من الإنجازات والتفوق على المستوى المحلي والعالمي والذي يؤكد قدراتها ومستوى التأهيل الذي تتمتع به المرأة الكويتية فهنيئا لنا جميعا، فهي تستحق الشكر والتقدير على الجهود التي مازالت تحمل رسالتها من اي موقع كان من فئات مختلفة من النساء منهم العاملات وغير العاملات الذين يشاركون في دعم التربية والتنشئة وبرامج التنمية والتطوير في كافة المجالات وحملوا على عاتقهم بناء الوطن.

وأضافت ان الاسلام كرم المرأة وجعل لها الكثير من الحقوق التي ضمن لها كرامة الحياة، لكن للاسف مازلنا نحتفل في هذا اليوم فقط لمجرد التعبير كحدث شعبي وعالمي والذي يأخذ مبادرات فردية ولكن بالرجوع الى السياسات العامة ومشاريع العمل التي تقدم من الجهات الحكومية والاهلية مازالت مبادرات خجولة ومختزلة في مطالبات مادية وابتعدت عن برامج التمكين الشامل الذي يمنح المرأة الكويتية كافة الفرص اسوة بالرجل.

وتساءلت: لماذا برامج عمل الحكومة وخطط التنمية تغفل دعم وتمكين المرأة؟ لماذا مجلس الأمة ينظر الى المرأة فقط رقم انتخابي؟! ويتناسى هي التي أوصلت الرجل الى سدة البرلمان وهم انفسهم لا يعترفون بقدرات المرأة وإمكانياتها المهولة؟

وقالت الجسار: نحن في الكويت نسجل حالة نادرة لمن يذكر المرأة والى قضاياها، فنحن نعيش حالة من الازدواجية والتسلق على حساب انصاف المرأة ودعهما ولن تتقدم الدولة ولن تبدأ عملية الإصلاح الا من خلال انتفاضة سلمية من اجل تمكين المرأة ووضع دور فعال لها في المجتمع فالأمل مربوط على مبادرات المخلصين من نساء ورجالات هذا الوطن.