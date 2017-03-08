تقدم الناشط السياسي والمرشح السابق لمجلس الأمة فهد حجاب الحيان بالشكر الجزيل الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على مكرمته وعطفه الأبوي والانساني على أبنائه برد الجناسي المسحوبة.



وقال الحيان في تصريح صحافي: كما نوجه الشكر الجزيل لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والى أعضاء مجلس الأمة التي حلت القضية على ايديهم ومتابعتهم.

وأضاف:إنه بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء الحيان نعرب عن تقديرنا وشكرنا لسمو الأمير وأعضاء المجلس والحكومة بحل قضية المسحوبة جناسيهم، ولا تفوتني التهنئة لأصحاب الجناسي بعودتها والى الشعب الكويتي عامة بهذه المناسبة التي أكدت حرص الحاكم على أبنائه «دمت لنا صباح الإنسانية». وأكد الحيان أن هذه المكرمة أمر ليس بغريب على أمير الإنسانية وقائدها.