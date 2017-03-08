عبدالله الراكان

أكد نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.حجرف الحجرف أن مدير عام التطبيقي د.أحمد الأثري اعتمد كشوف مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على أن يتم إيداعها في حسابات المستفيدين بالبنوك نهاية مارس الجاري.



وأضاف م.الحجرف في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان المبلغ المخصص للاعمال الممتازة 588 الف دينار، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من «الأعمال الممتازة» لهذا العام يتجاوز 713 موظفا وموظفة بمن فيهم الموظفون الذين يشغلون الوظائف الاشرافية، مؤكدا ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هي من أولى الجهات التي ستصرف مكافأة الاعمال الممتازة لموظفيها، داعيا إلى أن تكون هذه المكافأة حافزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في العمل لما فيه مصلحة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومصلحة وطننا.