عادل الشنان
اعتمد مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية جدول ترتيب وتحديد مواعيد عدد من العقود المهمة لمدينة جنوب المطلاع السكنية المستقبلية تماشيا مع الخطة الموضوعة لإنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد سلفا.
وتم اعتماد 3 عقود مهمة للأشهر الثلاثة المقبلة والمتمثلة بعقد إنشاء وإنجاز وصيانة البنى التحتية للضاحيتين n1-n4 خلال شهر أبريل المقبل، وعقد المحطات الكهربائية الرئيسية للمشروع خلال شهر مايو المقبل، وعقد إنشاء وإنجاز وصيانة البنى التحتية للضاحيتين n2-n3 خلال شهر يونيو المقبل وذلك بعد القرار السابق لمجلس الإدارة بإلغاء فكرة تطبيق المطور العقاري عليهما وتحويلهما إلى التوزيع كقسائم ليكون المشروع بأكمله بنظام القسائم فقط لا غير.