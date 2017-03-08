أعلن نائب رئيس الجمعية العربية للروبوت وممثل الكويت لدى الجمعية العربية للروبوت د.عبدالله المطوع عن نتائج التصفيات التأهيلية للبطولة العربية للروبوت والتي جرت يومي الأربعاء والخميس1 و2 مارس الجاري في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع لاختيار أفضل المشاريع.

وتصدر قسم هندسة الكمبيوتر بكلية علوم وهندسة الحاسوب بجامعة الكويت المراكز الأولى في التصفيات النهائية استعدادا للبطولة العربية العاشرة للروبوت والتي ستقام في دولة قطر نهاية الشهر الجاري، حيث أسفرت التصفيات المقامة في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يومي الأربعاء والخميس الماضيين عن فوز مشروع الروبوت الطيار بالمركز الأول ضمن فئة المسابقة المفتوحة والتي تقدم بها كل من الطالب فهد الفهد ومحمد التركيت وأحمد حمادي ومحمد خالد تحت إشراف د.مهمت كراته من قسم هندسة الكمبيوتر بجامعة الكويت، وتتلخص فكرة المشروع في بناء روبوت طيار يقيس حاجة الأراضي الزراعية من التسميد والري ويقوم بجمع الاحصائيات ورش المغذيات اللازمة في المناطق الضعيفة، ويعتبر الروبوت في مرحلته الثانية وهو من تصميم وإعداد الطلبة أنفسهم حيث تم تركيب محركات مقاومة لظروف الطقس والأمطار والغبار ويمكن للروبوت أداء مهامه دون تدخل إنساني وفي حال ضعف البطارية يرجع إلى مكانه الأصلي لإعادة الشحن بإشراف بشري وعدا ذلك يقوم بكل وظائفه بشكل آلي، وهو مناسب جدا لبيئة الكويت وتمت طباعة أجزاء منه باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد ويصلح هذا المشروع لمزارع الوفرة أو العبدلي.

كما تأهلت الطالبتان بتول دشتي وأريج أحمد من قسم هندسة الكمبيوتر بجامعة الكويت لفريق روبوت جامع الكرات والذي هو عبارة عن روبوت يوضع في حلبة يجمع كرات تنس الطاولة منها ويرميها في مرمى الخصم بنفس الوقت.

ولقد كانت النتائج على النحو التالي:

في المسابقة المفتوحة جاء في المركز الأول مشروع الروبوت الطيار تقدم به طلبة قسم هندسة الكمبيوتر بجامعة الكويت تحت إشراف د.مهمت كراته، وفي المركز الثاني مشروع السيارة الذكية تقدمت به طالبات قسم الحاسب الآلي من كلية التربية الأساسية بإشراف د.عبير العميري ود.عبدالرحمن الكندري.

أما مسابقة روبوت جامع الكرات فقد تأهل فريقان من قسم هندسة الكمبيوتر بجامعة الكويت ووزارة التربية من خلال الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات للمنافسة على نهائي البطولة العربية العاشرة للروبوت تحت إشراف مشرف الفريق م.حسام الدين بولكور، وفي مسابقة السومو، تأهلت أربعة فرق من وزارة التربية من خلال الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات للمنافسة على البطولة العربية العاشرة للروبوت.

وأوضح نائب رئيس الجمعية العربية للروبوت د.عبدالله المطوع أن التصفيات جرت تحت إشراف لجنة متخصصة في مجال الروبوت متمثلة بنائب رئيس قسم الحاسوب بكلية التربية الأساسية ورئيس لجنة الحكام للبطولة د.عبدالرحمن الكندري ونائب رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات د.عبير العميري ود.صفاء زمان عضو هيئة تدريس بقسم علوم المعلومات بجامعة الكويت ود.فيصل العبيد عضو هيئة تدريس بقسم الحاسب الآلي كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وم.حسام الدين بالكور باحث بالمنظمة العالمية لشغل أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا المكتب الإقليمي لقارة آسيا بالكويت.

وأشار المطوع إلى أن لجنة التحكيم ستقوم بعمل سلسلة من اللقاءات مع الفائزين لتهيئتهم للمنافسة على المستوى العربي من خلال توفير الاستشارات والمساعدات الفنية والتقنية لتحسين أدائهم.

وأعرب عن شكره لجميع الجهات المشاركة في التصفيات الوطنية وعلى رأسهم جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجمعية الكويتية لتقنية المعلومات ومساهمة مركز الروبوت بوزارة التربية.

كما خص بالشكر مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وعلى رأسهم د.عمر البناي مدير عام المركز لتسخير جميع الإمكانيات المتاحة وفتح جميع القنوات لتسجيل الفرق وإجراء التصفيات وبناء الحلبات. ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لدعم الفرق الفائزة في التصفيات لإرسالها للمنافسة العربية في البطولة العربية في قطر نهاية الشهر الجاري.