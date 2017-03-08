أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية امس انها ستقوم بتوزيع الدفعة السابعة من القسائم الحكومية بمشروع جنوب المطلاع «N4» للسنة المالية الحالية متضمنة 288 قسيمة لأصحاب الطلبات حتى 25 ابريل 2011.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية بمنطقة جنوب المطلاع إلى مراجعتها يومي الخميس والأحد المقبلين مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.

وأفادت بأن بطاقات الاحتياط ستوزع الاثنين المقبل في حين ستجرى القرعة يوم الأربعاء الموافق 15 مارس الجاري، مبينة ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة سيتم استبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي يليه في التخصيص.

وأهابت بالمواطنين المخصصة لهم قسائم حكومية في تلك القطعة ولم ترد اسماؤهم ضمن هذا الكشف لمراجعة المؤسسة الاثنين المقبل، مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.

وأوضحت ان المواطنين الواردة اسماؤهم وتعذر عليهم الحضور او ليست لديهم الرغبة في دخول القرعة على هذه القسائم المعلن عنها لن تدرج أسماؤهم في الدفعات المقبلة الى حين مراجعة ادارة التخصيص في المؤسسة.