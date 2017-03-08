في إطار أول مؤتمر بعنوان «يوم التصميم الإيطالي» في الكويت، والذي أقيم في مقر جامعة الكويت بالخالدية، أعلن السفير الإيطالي جيوسيبي سكونياميليو عن أسماء الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي انطلقت في نهاية نوفمبر الماضي بمناسبة «الأسبوع الإيطالي».

وكان على المشاركين الكويتيين التقاط صورة لأي قطعة من الأثاث أو التصميم الإيطالي متواجدة في منزل كويتي ومحاولة إظهار تأثيره على البيئة المحيطة به.

وتم فحص جميع الصور المطابقة للمعايير المذكورة من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء كويتيين وإيطاليين في مجال التصوير والتصميم.

واختارت لجنة التحكيم أفضل ثلاث صور، وتم إعلان أسماء الفائزين الثلاثة بعد انتهاء خطاب مصممة ديكورات اليخوت الإيطالية الشهيرة باربرا دي أميريو، القادمة من من بلدة سان ريمو الجميلة، والفائزون الثلاثة هم: الأول منال أحمد إبراهيم والثاني صادق علي هاشم والثالث علي جواد حسين، وجميعهم حصلوا على جوائز قيمة.