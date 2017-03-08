أعلن اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية فتح باب المشاركة في دورات جديدة للربط الآلي وإصدار التراخيص إلكترونيا بالتعاون مع البلدية، وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين بمقر الاتحاد وفي الفترة المسائية.

وأوضح الاتحاد في بيان صحافي أمس أن هذه الدورات تشمل تأهيل المهندسين على طلب مخطط مساحي والرأي التنظيمي وطلب ترخيص بناء جديد، بالإضافة إلى دورة خاصة لعدد من الإجراءات وهي: تسلم حدود حكومي، إنهاء الاشراف، ايصال التيار الكهربائي المناسب والارتفاعات والمعروفة باسم بيان الارتفاعات المتدرجة لحدود القسيمة، طلب موافقة تنظيمية، الطرق واعتماد مواقف السيارات والحركة المرورية، وأخيرا طلب موافقة تنظيمية لمشاريع مبان لا تتبع نظام البناء.

وكان الاتحاد قد أنهى عقد 4 دورات تدريبية للمهندسين وقد بدأت بعض المكاتب اصدار التراخيص الكترونيا بالتعاون مع البلدية، حيث بلغ عدد المتدربين نحو 80 مهندسا ومهندسة.