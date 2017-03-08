اختارت لجنة المعايير المهنية والرقابية بالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «أرابوساي» مدير ادارة التدريب والعلاقات الدولية بديوان المحاسبة د.سعود غصاب الزمانان رئيسا لها لمدة ثلاث سنوات.

وقال الزمانان في تصريح لـ «كونا» على هامش أعمال الاجتماع العاشر للجنة المعايير المهنية والرقابية ان اختيار الكويت جاء لمكانتها ودورها المتميز في مجال العمل الرقابي وريادتها في المحافظة على المال العام والعمل المؤسسي.

وأشار الزمانان الى أهمية دور اللجنة في تثقيف وتطوير أداء العاملين في أجهزة الرقابة والمحاسبة في الدول العربية وصولا الى تعزيز العمل العربي المشترك بما يخدم تطوير التقارير الرقابية بالشكل الأمثل.

وأضاف أن ذلك يتأتى من خلال تنمية مهارات العاملين في الرقابة والمحاسبة وتعزيز المهارات والمعارف في المحاسبة والتدقيق وكتابة التقارير المالية بشكل مهني من أجل تقليل الاختلاف في الممارسات في العمل الميداني وتنميط الإجراءات للحدّ من الاجتهادات والأحكام الشخصية في هذا الشأن.

وقال ان الاجتماع العاشر للجنة المعايير المهنية والرقابية ناقش عددا من الموضوعات أبرزها اقرار دليل رقابة الجودة على وضع استراتيجية لعمل اللجنة خلال السنوات الثلاث المقبلة بالإضافة الى وضع آلية لتنفيذ مقترح من الكويت بشأن قياس أداء الأجهزة الرقابية العليا.