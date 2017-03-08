أسامة أبوالسعود

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للشؤون الثقافية داود العسعوسي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تواصل تنظيم فعاليات ملتقى الشعوب الدولي الرابع تحت شعار «يدا بيد لإنسانية رائدة» برعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري.

وقال العسعوسي في تصريح صحافي إن ملتقى الشعوب الدولي الرابع مستمر في تقديم العديد من الندوات وورش العمل التي يقدمها عدد من الدكاترة والمختصين.

وأشار العسعوسي الى أن ندوة استعراض جهود الكويت ونتائجها المثمرة شاركت فيها جمعية الهلال الأحمر الكويتية والهيئة الإسلامية العالمية وجمعية العون المباشر وجمعية إحياء التراث الإسلامي وفريق مهندسي الخير التطوعي برئاسة الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير خالد أبوغيث.

وأوضح ان الندوات تشتمل على التصدي للشبهات المثارة حول الدين الإسلامي ودور الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في دعم العمل الخيري وانخراط المرأة في العمل الإنساني وعرض تجربتها والارتقاء بالشعوب من الأخذ الى العطاء وتعزيز الشراكة البناءة بين المنظمات الإنسانية لدعم طالب البعوث داخل بلاده بعد التخرج.

وأكد العسعوسي أن الكويت وبقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد تعمل على تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع الآخر لنشر التسامح والتعايش السلمي وذلك تجسيدا لتسمية صاحب السمو قائد الإنسانية.

وأضاف العسعوسي أن ملتقى الشعوب الرابع جاء ليعبر عن أهميته في لقاء لطلبة البعوث من مختلف الدول الصديقة وممثلي سفاراتهم من أجل تحقيق التقارب والتعارف بين تلك الشعوب والتعرف على ثقافاتها وعاداتها.

وأوضح العسعوسي أن ملتقى الشعوب الدولي الرابع يهدف إلى تعزيز رؤية الوزارة «الريادة العالمية في العمل الإسلامي» وتأصيل مفهوم الإنسانية في الدين الإسلامي، والتفاعل مع القضايا الإسلامية المعاصرة وتوجيه العواطف والمشاعر لإخواننا المسلمين وغرس روح التعاون والإخاء وتقوية الروابط بين المسلمين في كل أنحاء العالم وتوحيد كلمة المسلمين ونبذ الفرقة وإبراز دور شعوب العالم الإسلامي في الدفاع عن قضايا الإنسانية وتأهيل طالب البعوث واحتوائه إنسانيا.