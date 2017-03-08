تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وبحضور الوكيل المساعد في الديوان الأميري والمدير العام لمكتب الشهيد فاطمة الأمير، سيقام مساء اليوم في فندق الراية حفل لتكريم السفارات والجهات المشاركة في مهرجان «شكرا»، والتي أقيمت فعالياته خلال الشهر الماضي، حيث سيحضر التكريم ممثلو سفارات الدول المشاركة والجهات الرسمية من وزارات وهيئات ومدارس.

وقالت فاطمة الأمير: ان الحفل الختامي يأتي حرصا منا على تكريم الجهات الحكومية والخاصة و18 سفارة من الدول الشقيقة والصديقة التي شاركت في فعاليات مهرجان «شكرا» الشهر الماضي ضمن احتفالات الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير ومن خلال تقديم فقرات فنية مميزة وعروض فلكلورية وإقامة بوثات في حديقة الشهيد نالت استحسان كل من حضر الفعاليات بالإضافة إلي تكريم الفرق الفنية والإعلامية والمدارس التي ستشارك في حفل التكريم.

وأوضحت أن الاحتفال ستتخلله فقرة فنية من طالبات مدرسة فارعة بنت أبي الصلت وفقرة أخرى من طالبات مدرسة الكويت الفرنسية، وتكريم 18 سفارة ووزارات الداخلية والجيش والحرس الوطني والإطفاء وجهات إعلامية، والتي كان لها دور متميز في نجاح المهرجان، مقدمة لهم الشكر والتقدير باسم العاملين بالمكتب وذوي الشهداء الذين أسعدتهم مشاركة هذه الجهات، واطلعوا من خلالها على تاريخ وفولكلور الشعوب المختلفة، وأتاحوا لهم الفرصة للإعراب عن حب وتقدير شعب الكويت لتضحيات أبنائهم لتحرير وطننا الغالي.