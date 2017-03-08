أعلنت الكويت عن قيامها بكفالة أربعة آلاف يتيم في اقليم كردستان العراق في إطار تمويل من (الجمعية الكويتية للإغاثة) ضمن حملة «الكويت بجانبكم».

وقال قنصلنا العام في اربيل د.عمر الكندري في تصريح لـ «كونا» «قمنا بتوزيع الحصص المالية مقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة للأيتام الموجودين في اقليم كردستان العراق».

واضاف أن المشروع يتم تنفيذه من قبل احد الشركاء المحليين وهي مؤسسة البارزاني الخيرية لافتا إلى ان هذه الفعالية تأتي ضمن خطة اعدت مسبقا لمساعدة المحتاجين والنازحين في الإقليم.

واشار الى ان عددا من دول مجلس التعاون الخليجي يشاركون ايضا بجزء من المشروع، مبينا ان فئة الأيتام يجب ان تحظى بالرعاية والاهتمام لذا فإن هذه الكفالة ستوزع عليهم بشكل شهري.

وأوضح القنصل الكندري ان لدى الكويت خطة طموحة في العديد من المجالات لتقديم مختلف أنواع المساعدات للنازحين العراقيين في قطاعات الصحة والتربية اضافة الى المعونات الإنسانية، لافتا إلى ان عددا من المشاريع المهمة سوف ترى النور في القريب العاجل للتخفيف من معاناة النازحين.

بدوره، اشاد رئيس مؤسسة البارزاني الخيرية موسى احمد في تصريح مماثل لـ«كونا» بالدور الكبير الذي تلعبه الكويت في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في العديد من المجالات وفي جميع مناطق الإقليم لتشمل شرائح كبيرة من النازحين والمقيمين في الإقليم.

واشار الى ان المساعدات المقدمة من الكويت ساهمت وبشكل فاعل في تخفيف معاناة النازحين في الإقليم وسهلت الأمور على حكومة الإقليم والمنظمات الإنسانية العاملة في كردستان العراق.