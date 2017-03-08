محمد راتب

عبر رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان عن صدمته البالغة للتشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مؤكدا انه تم استبعاد اتحاد الصيادين واتحاد منتجي الالبان، دون بيان الاسباب، وحصر ذلك في اتحاد واحد فقط هو «المزارعين».

وأضاف في تصريح صحافي أن هناك من يسعى للقضاء على مهنة الصيد التي شارك فيها الاجداد والآباء وأسهمت في النهضة الحديثة للكويت، موضحا أن الكويت لم تشهد من قبل مثل هذا التجاهل المتعمد والتهميش لهذه المهنة المهمة التي تعتبر أحد جناحي الأمن الغذائي.



وأوضح أن اتحاد الصيادين حذر مرارا من خلو مقعده في مجلس إدارة هيئة الزراعة، علما ان المجالس السابقة للهيئة ومنذ سنوات لم يخل منها تمثيل للاتحاد عبر هذا المقعد، متسائلا: هل من الممكن أن يقتصر مجلس الادارة على عضو واحد من اتحاد المزارعين فقط، وإقصاء الصيادين ومنتجي الألبان الطازجة من مهن تابعة لهيئة الزراعة؟ كما هو واضح في المرسوم الأميري السابق بتشكيل مجلس الهيئة.

وتساءل الصويان لمصلحة من تستبعد الاتحادات الأخرى عن مجلس ادارة الهيئة؟ معلنا أن اتحاد الصيادين هو القطاع الأكبر والأكثر في عدد منتسبيه من الجمعية العمومية، ولن يسكت عن هذا الخطأ الفادح، وسيسلك جميع الطرق السلمية ويطرق جميع الأبواب لإثبات حقوق عموم الصيادين بأن يكون هناك من يمثلهم في مجلس ادارة الهيئة.