شارك رئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج في الاجتماع التحضيري الاول للمجلس الدولي لوكالات الأنباء.

وناقش المشاركون في الاجتماع ما تم انجازه من قبل الوكالة الاذرية والتحضيرات تمهيدا للمؤتمر العالمي السادس للمجلس الدولي لوكالات الأنباء المقرر في يونيو 2019 بالعاصمة البلغارية صوفيا.

وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الدولي لوكالات الأنباء رئيس وكالة الأنباء الأذربيجانية (اذرتاج) اصلان اصلانوف ومدير عام وكالة الأنباء البريطانية (برس اسوسيشن) كلايف مارشال والامين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) د.فريد ايار ورؤساء عدد من وكالات الأنباء العالمية.

ويركز المجلس في جميع اجتماعاته على تعزيز العلاقات بين وكالات الأنباء واحتضان وكالات الأنباء الجديدة وتبادل الخبرات بين اعضائه لاسيما في مجال التدريب وتبادل المعلومات في مجال الاتصالات وتطورها واستغلالها في تطوير الية العمل في الوكالات.