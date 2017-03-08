أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الأربعاء إصابة 13 شخصا على الأقل بعد شن مجموعة مسلحين هجوما على مستشفى عسكري قريب من السفارة الامريكية في العاصمة الافغانية كابول.

وقال مسؤول قسم الجرائم بالشرطة العميد سالم الماز لوسائل الاعلام ان المسلحين دخلوا المستشفى من البوابة الشمالية وتم سماع اطلاق الرصاص ثم دوي انفجار قوي اثناء وصول القوات الامنية.

ووفقا للتقارير الاولية فجر مسلح نفسه امام البوابة الرئيسية لمستشفى (سردار محمد داود خان) اثناء دخول اربعة مسلحين اخرين مبنى المستشفى ما ادى الى اندلاع اشتباكات بين المسلحين والقوات الامنية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري ان "قواتنا هناك حيث تقع اشتباكات كثيفة" لافتا الى ان القوات الامنية طوقت المنطقة حول المستشفى.

ويأتي الهجوم على المستشفى العسكري بعد وقوع عدة تفجيرات انتحارية في مجمعين عسكريين بالعاصمة الافغانية كابول نتج عنها مقتل 16 شخصا على الاقل خلال الاسبوع الماضي.

وتبنى تنظيم الدولة "داعش" العملية في وقت سابق من اليوم.