عادل الشنان

انطلقت صباح اليوم فعاليات منتدى المرأة والقضاء في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بحضور نخبة من القانونيين والمختصين.

وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، لولوه المُلا ،في كلمة لها أمام الحضور، "إن الجمعية عملت لسنوات عديدة على محاولة تحقيق مكاسب للمرأة وتمكينها من حقوقها، واستكمالاً لهذا الدور في الدفاع عن حقوق المرأة الكويتية ارتأينا للمطالبة بحقها لتولي سدة القضاء ودخولها في هذا السلك الحيوي لقناعتنا بأنه حق أصيل لها وتطبيقاً لنص المادة 29 من الدستور".

وأكدت الملا على أن المرأة الكويتية قد تخطت بالفعل مستوى الحديث عن الكفاءة والقدرة وأثبتت جدارتها بامتياز لتتبوأ أرفع المناصب في شتى المجالات علاوة على أنها تتواجد امام القضاء كمحامية وكيلة نيابة ومستشارة في غدارة الفتوى والتشريع.

وتابعت:" لتحقيق هذا الهدف السامي ولرفع التوعية المجتمعية بأهمية اشتراك المرأة الكويتية في سلك القضاء عقدت الجمعية العام الماضي مؤتمرا سلط الضوء على تجربة المرأة العربية في هذا المجال واستعرضت فيه رائدات العمل القضائي في الوطن العربي خبراتهن وتجاربهن في بلدانهن والمطالبة"، مشيرة إلى أنه لتتبوأ المرأة الكويتية سلك القضاء يتطلب منا أن نمضي بكل تصميم نحو تحقيقه ضمن آلية مدروسة وخطوات مقبلة حتى تتحقق هذه المطالب تطبيقا للعدالة والمساواة بين المواطنين ولرفع شأن مجتمعنا".