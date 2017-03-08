صرح رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق اليوم الأربعاء، بأن بلاده ستجري مفاوضات مع كوريا الشمالية لضمان حرية مواطنيها المحاصرين داخل هذه الدولة الشيوعية ، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يتم قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وأشار نجيب إلى أن مواطنيه لا يتم احتجازهم وإنما يسمح لهم بالخروج بحرية وممارسة أنشطتهم اليومية بصورة طبيعية.

وقال للصحفيين في البرلمان اليوم :"لا داعي للقلق على سلامتهم".

ونقل الموقع الالكترونى لصحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية عنه القول إن بلاده ستنظر في المطالب المحتملة لكوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية قررت حظر سفر الماليزيين الموجودين على أراضيها في إطار تدهور العلاقات بين الجانبين منذ مقتل كيم جونج نام ،الأخ المغترب

غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في 13 شباط/فبراير الماضي في ماليزيا.

ودافع نجيب عن قرار وزارة الداخلية بمنع دبلوماسيي كوريا الشمالية من مغادرة ماليزيا، وقال إنه هذا سيبقي الباب مفتوحا من أجل مفاوضات.

وقال إنه لن يتم قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية حيث أن الحكومة بحاجة إلى قناة للتفاوض مباشرة معها.