ذكرت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام النوبات (أ،ب) بقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة بمتابعة المعاملات الواردة إلى المحافظة بالإضافة إلى عمل جولات ميدانية مكثفة شملت مطاعم ومخازن وتعديات على أملاك الدولة وعقارات مخالفة لنظام البناء بالتعاون مع إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالمحافظة بناء على توجيهات مدير فرع بلدية المحافظة م.عمار العمار .

وفي هذا السياق أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات المهندس عبد الله جابر ،بأن الجولة التي نفذتها النوبة (أ) أسفرت عن تحرير 15 إنذارا لعقارات مخالفة لنظام البناء بالإضافة إلى تحرير إنذارين بمنطقة الدسمة ، وتحرير إنذار واحد بمنطقة الدعية ،لافتا إلى أن التجاوزات على أملاك الدولة تمثلت ( بحواجز بلاستيكية ، اقماع ، حواجز حديد و سلاسل ) .

وأضاف جابر بأن النوبة (ب) قامت بتحرير 34 مخالفة اشتملت على 29 مخالفة تنوعت بين تراخيص إعلانات ومحلات و5 مخالفات أغذية إلى جانب إزالة تعديات على أملاك الدولة بمنطقة المرقاب بالإضافة إلى توجيه إنذارات لإزالة التعديات على أملاك الدولة .

وأشار جابر قائلا: بأن النوبة (ب) قامت بمصادرة وإتلاف 15 كيلو جراما مواد غذائية إلى جانب مخالفة مخزنان لمواد غذائية لفتحهم قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية.

واختتم جابر حديثه بأنه لا تهاون مع الذين يستغلون املاك الدولة لصالحهم بدون ترخيصها من قبل البلدية . وان الحملات مستمرة لرصد أي مخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المخالفين .

ودعت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت جميع المواطنين والمقيمين بعدم التردد بالتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية @kuwmun أو الاتصال بالخط الساخن (1844448) في حال وجود أي استفسار أو ملاحظة يخص العمل البلدي .