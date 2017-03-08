أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام الأجهزة الرقابية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بعدة حملات ميدانية على المناطق التي بها منازل قيد الإنشاء للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات التي سنتها بلدية الكويت ومخالفة المخالف منها إلى جانب توجيه إنذارات وإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة.

وبدورها أوضحت مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير المهندسة ميساء بوشهري، عن قيام الإدارة بالتنسيق مع إدارة الإنشاءات العامة بوضع لوحات تحذيرية بمناطق صباح السالم وصبحان والمسايل ، وأبو فطيرة ، والفنيطيس والشريط الساحلي تؤكد على عدم إلقاء الأنقاض على أملاك الدولة.

ومن جانبه ذكر مراقب عام السلامة م. مشعل الهندال بانه تم وضع 90 لوحة تحذيرية لسائقي الشاحنات بعدم إلقاء المخلفات والأنقاض على أملاك الدولة الى جانب أنها تحتوي على رقم فريق الطوارئ للإبلاغ عن المخالفين في حال رصدهم .

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن (1844448) أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت (@kuwmun) وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.