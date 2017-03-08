اغتيل نائب مغربي بالرصاص مساء الثلاثاء، في الدار البيضاء من قبل مجهولين تمكنوا من الفرار، كما أفادت وسائل الإعلام المحلية الأربعاء.

وقتل عبد اللطيف مرداس ( 53 عاما) في وقت متأخر بالقرب من منزله في حي كاليفورنيا الراقي في الدار البيضاء.

وأصيب النائب بثلاث رصاصات من بندقية صيد حين كان في سيارته بحسب وسائل إعلام إلكترونية خاصة نشرت صوراً لموقع الجريمة وللسيارة التي تحطم زجاجها. وتمكن المهاجمون من الفرار.

وعبد اللطيف مردارس كان نائبا عن الاتحاد الدستوري (حزب ليبرالي) عن مدينة بن أحمد الواقعة على بعد 60 كلم جنوب غرب الدار البيضاء.

وأعمال القتل بالرصاص أمر نادر في المغرب حيث ليس هناك الكثير من الأسلحة في متناول أشخاص بشكل غير شرعي. ولم يصدر أي تعليق رسمي حول الحادث.