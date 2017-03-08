ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء أن فرق الإطفاء أخمدت قبل قليل حريقاً محدوداً اندلع في احد الفصول الدراسية بمدرسة المبشرين الثانوية للبنات والكائنة في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء .

وأوضحت الإدارة بأن مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقى بلاغاً في تمام الساعة ١٢:٠٩ مساءً ،لافتة إلى أن مركز العمليات وجه فرق الإطفاء من مراكز الجهراء الحرفي والجهراء واتضح بأن الحريق اندلع في فصل دراسي يقع بالطابق الأول.

وشددت ادارة العلاقات العامة والإعلام في بيانها على ان اجراءات الإخلاء الاحترازية طبقت من قبل فريق التدخل السريع التابع للمدرسة فور اندلاع الحريق وقد وقعت هناك بعض حالات الإغماء في صفوف الطالبات بسبب الاختناق والخوف والهلع ، لافتا إلى أن عدد الحالات التي اصيبت بالإغماء تراوحت من ٨ الى ١٠ حالات تعامل معها فنيي الطوارئ الطبية.

وختمت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء بيانها بأن الحريق تم اخماده من قبل فرق الإطفاء وتعتكف حالياً مراقبة تحقيق حوادث الحريق لمعرفة اسباب الحادث وملابساته تمهيداً لرفع التقرير الفني الى المختصين بعد ظهور نتائج التحقيق.