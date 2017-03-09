صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابرالعبدالله والشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد في مقدمة الحضور

صاحب السمو الأمير يسجل كلمة في سجل الكلية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والشيخ محمد الخالد والفريق الركن محمد الخضر خلال تكريم أحد الخريجين

تكريم أحد الخريجين صاحب السمو خلال تكريم أحد الخريجين

دعا إلى الالتزام بالتوجيهات السامية وطاعة ولي الأمر والحفاظ على المعدات والأسلحة والحرص على الانضباط العسكري

العوضي للخريجين: ضعوا الكويت نصب أعينكم وحافظوا على الأمانة





صاحب السمو الأمير مكرما أحد الخريجين

عبدالهادي العجمي

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة أقيم صباح امس حفل تخريج الطلبة الضباط من الدفعة 44 وذلك بكلية علي الصباح العسكرية.

..وسموه مكرما أحد الخريجين

ووصل موكب سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الدفاع جسار الجسار وآمر كلية علي الصباح العسكرية اللواء الركن بدر أحمد العوضي وقيادات الكلية.



وشهد حفل التخرج سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وكبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من أهالي الطلبة الخريجين والمواطنين.

وهدية تذكارية لصاحب السمو الأمير

أداء القسم (محمد هاشم)

وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة ما تيسر من آيات الذكر الكريم، بعدها ألقى آمر كلية علي الصباح العسكرية كلمة، فيما يلي نصها:



بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،



قال تعالى: (اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرا وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم).

جانب من طابور العرض العسكري

صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة،



سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد،



مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الامة



الشيوخ الموقرين،



سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء،



الوزراء المحترمين،



الإخوة بالسلاح، الضيوف الكرام،



إنه ليوم أغر وشرف عظيم لنا جميعا أن نلتقي بكل فخر واعتزاز بوالدنا وقائد مسيرتنا (القائد الانساني) في لقاء يتجدد ونترقبه بكل فخر وشموخ في ميدان العز والكرامة والشرف لتخريج كوكبة جديدة من أبنائنا الطلبة الضباط من الدفعة 44 متسلحين بالعلم والمعرفة والايمان والثقة بالنفس متمسكين بشعارنا (الولاء والاخلاص لله ثم للوطن والأمير) بعد أن تلقوا العلم وتدربوا على أحدث الفنون القتالية والمهارات التخصصية والتكميلية ذات الصلة مؤهلين للانضمام مع إخوانهم في قواتنا المسلحة.

علم كلية علي الصباح العسكرية بين دفعتي الطلبة الضباط (44 - 45) عملية تسليم وتسلم

سيدي حفظكم الله ورعاكم،منذ أيام قليلة احتفلت دولتنا الكويت الغالية بالذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين لعيد التحرير والسنة الحادية عشرة لتولي سموكم مقاليد الحكم.

وكويتنا كويت المحبة والعزة والكرامة رافعة رايات السلام والتقدم والازدهار والعطاء... ولقد من الله عز وجل علينا بقيادة سموكم الحكيمة لسفينة البلاد حيث تميزت بالحنكة السياسية وحضور سموكم البارز لجميع الأصعدة والمحافل الاقليمية والدولية وإدراك سموكم التحديات المحيطة لتبقى الكويت واحة أمن وأمان واستقرار.

شكرا لله على التخرج

تهنئة التخرج

سيدي حفظكم الله ورعاكم،

لقد واكبت كلية علي الصباح العسكرية المتغيرات التكنولوجية من خلال العمل على تعديل وتطوير المناهج العلمية والعسكرية والاستغلال الامثل للوقت والامكانيات وتطبيق العلوم العسكرية الجديدة.

فرحة التخرج

واتباع سلوك النهج الواعي المستنير لبناء أجيال من الضباط والقادة على مستوى عال من الثقافة والمعرفة.

ملازم مسعود الهملان وملازم سعود الهملان وملازم هملان الهملان مع العقيد سعد الهملان

سيدي، إن الكلية تستقبل سنويا ثلة من شباب الوطن الطموح لتغرس في نفوسهم الأسس والمبادئ الوطنية والعلوم العسكرية الحديثة وتؤهلهم علميا وعمليا وعسكريا، واضعين في الاعتبار التطور العلمي والتقني للأسلحة والمعدات وأساليب القتال وغرس الانضباط في نفوسهم والتقيد بالأوامر والتعليمات العسكرية إيمانا منا بأن الانضباط هو الركن الأساسي لبناء الجيش.



سيدي حفظكم الله ورعاكم،



اسمحوا لي من هذا المنبر بأن أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساهم ويساهم في أداء رسالة الكلية كي تصبح في مصاف الكليات العريقة، وأخص بالشكر والامتنان لسيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وكذلك سيدي سعادة رئيس الاركان العامة للجيش وسيدي سعادة نائب رئيس الأركان العامة للجيش والشكر موصول لدولة قطر الشقيقة التي احتضنت هذا العام مشروع التخرج النهائي للطلبة الخريجين الأول من نوعه لكلية علي الصباح العسكرية.

احد الخريجين مع ذويه

ونشكر كذلك الضباط وضباط الصف والافراد المدربين والمعلمين وإلى الإخوة المحاضرين الأساتذة من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للشباب وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وأخيرا لواء المغاوير 25 على ما بذلوه في إعداد هذه النخبة المتميزة من الخريجين.

جانب من حفل التخرج

سيدي حفظكم الله ورعاكم:



لقد استضافت الكلية طلبة ضباطا من:



الحرس الوطني الكويتي/ اخوة السلاح



المملكة العربية السعودية الشقيقة/ مملكة الحزم والأمل



مملكة البحرين الشقيقة/ دلمون التاريخ والحضارة



دولة قطر الشقيقة/ دوحة الخير



المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة/ دار النشامى



الجمهورية اليمنية الشقيقة/ اليمن السعيد

احتفال بالتخرج (محمد هاشم)

محققين بذلك مبدأ التعاون الخليجي العربي المشترك



أستأذنكم سيدي أن أوجه كلمتي لأبنائك الخريجين



إن هذا اليوم هو يوم من أيام الكويت المشهودة فاليوم تبدأون حياتكم العسكرية وتقومون بأشرف وأنبل رسالةلقد انتهت مرحلة مهمة والقادم أهمأبنائي أوصيكم بالإيمان بالله وأن تكون الكويت وأميرها نصب أعينكم وفي قلوبكم العامرة بالولاء حافظوا على الأمانة والعهد كما حافظ عليها اباؤكم وأسلافكم من قبل ونذكركم بأن نجاحكم يعود، بعد فضل الله تعالى عليكم، لأولياء أموركم فلهم كل الشكر والامتنان.

تهنئة بالتخرج

أبنائي إن لنا في سيد الخلق رسولنا الكريم «صلى الله عليه وسلم» أسوة حسنة فهو القائل: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له»، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

خريج يتلقى التهنئة

أوصيكم بالالتزام بالتوجيهات الأبوية السامية لقائدنا الأعلى وراعي مسيرتنا وطاعة ولي الأمر حافظوا على معداتكم وأسلحتكم واهتموا بالأفراد ساعدكم الأيمن واحرصوا على الانضباط العسكري.



سائلين المولى عز وجل ان يوفقكم ويعينكم على أداء المهام المطلوبة لقد أولاكم سيدي صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة ثقة سموه، وإنها ثقة والله غالية وأنتم أهل لها.



فالمسؤولية جسيمة والأمانة عظيمة والقسم أعظم وفي هذا المقام لابد لنا أن نطلب الرحمة لإخوانكم من دولة قطر الشقيقة الذين اختارهم المولى عز وجل إثر حادث أليم خلال إجازتهم العام الماضي.



سيدي حفظكم الله ورعاكمإن منتسبي القوات المسلحة يقفون بإصرار وتحد صفا واحدا كالبنيان المرصوص محافظين على الجبهة الداخلية والخارجية من أي مخاطر تهدد أمن واستقرار وسلامة البلاد ونجدد العهد والوفاء والولاء والطاعة ونعاهد سموكم أمام الله ثم أمام الشعب على العمل بكل جد واخلاص وان نكون العيون الساهرة الامينة.



وفي الختام

خريج على الاعناق

صاحب السمو (حفظكم الله ورعاكم) أتقدم باسمي وباسم جميع منتسبي وخريجي كلية علي الصباح العسكرية لسموكم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على تشريفكم وحضوركم السامي ورعايتكم الكريمة لحفلنا هذا ونعدكم بأننا سنظل الدرع الواقية والسد المنيع للكويت الغالية وأميرنا المفدى.





فرحة التخرج

ثم قام آمر طابور العرض بالاستئذان من سموه ببدء مراسم التخرج بعد ذلك بدأ طابور العرض العسكري أعقبه تسليم وتسلم علم كلية علي الصباح العسكرية بين دفعتي الطلبة الضباط (44 - 45) تلاها انصراف الخريجين وعرض الفصيل الصامت ثم قام الطلبة الضباط الخريجون بدخول ساحة الكلية والإعلان عن النتائج النهائية لدفعة الطلبة الضباط الخريجين ألقاها مساعد آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن خالد ناصر الجطيلي.



بعد ذلك تفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتوزيع الجوائز على الطلبة الأوائل والمتفوقين من كلية علي الصباح العسكرية.



ثم قام آمر قيادة شؤون الطلبة الضباط العقيد الركن مساعد خزام الحمدان بتلاوة اليمين القانونية للتخرج ومن ثم الاستئذان بانتهاء طابور العرض العسكري وعزف السلام الوطني إيذانا بانتهاء الحفل.



بعدها قام سموه بالتوجه إلى القاعة الأميرية حيث قام ضباط الكلية بالسلام على سموه كما تم تقديم هدية تذكارية لسموه ولسمو ولي العهد بهذه المناسبة وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.







