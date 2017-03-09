أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية امس قرعة الدفعة السادسة من القسائم الحكومية لمشروع جنوب المطلاع (إن 4) متضمنة 305 قسائم بمساحة 400 متر مربع لكل منها توزع على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 21 مارس 2011.

وأضافت المؤسسة في بيان صحافي انه سيتم اليوم الخميس والأحد المقبل توزيع بطاقات القرعة للدفعة السابعة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 4) والتي تشتمل على 288 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها توزع على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 25 ابريل 2011.

ودعت المؤسسة المواطنين المهتمين بالقضية الإسكانية إلى متابعة حساب المؤسسة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» و«تويتر» و«يوتيوب». وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها، إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة.