بورسلي: لا فخر فوق الفخر بـ «وطن النهار» والقصيدة الوطنية حالة حب أعيشها





باهي أبوالعلا

وسط حضور كبير من الجمهور والأعضاء ومجلس الإدارة، احتفت جمعية «المهندسين» بكل من الشاعر الإعلامي بدر بورسلي والباحث في التراث الكويتي هاني العسعوسي، وذلك على هامش ديوانيتها الشهرية.

وأكد الشاعر الإعلامي بدر بورسلي أن الكويت ولادة والتقدم الثقافي والمعرفي حركته فيها مستمرة ولا تتوقف على جيل واحد، مضيفا أننا لسنا مشهورين، بل معروفون فسهولة التواصل المجتمعي سابقا جعلتنا معروفين للجميع، وأتمنى ألا «يطلق علينا صفة الشهرة».

وحول الأغنية الوطنية، قال بورسلي: أحب الأغنية الوطنية وكذلك العاطفية، وأنا لا أخشى شيئا مكتوبا فما أكتبه أنشره وأعرضه على الجمهور وأهل الاختصاص، مضيفا أنه يفتخر كثيرا بقصيدته «وطن النهار» التي أداها الفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر وأن هذا الفخر يعود لإطلاق اسم القصيدة على الكويت «وطن النهار»، وأي فخر أكبر من هذا؟!

من جهته، قال الباحث التراثي هاني العسعوسي: إن هواية الحفاظ على المقتنيات التراثية نابعة من الرغبة في الحفاظ على قيمنا وأخلاقياتنا التي تعلمناها من آبائنا وأجدادنا الذين صحبناهم في علاقاتهم الاجتماعية، واصفا تلك الأيام بالزمن الجميل.