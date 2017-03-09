سعد الرشيدي

فيما يعتبر باكورة أعمال وأنشطة جمعية التحكيم الكويتية منذ تأسيسها، نظمت الجمعية ندوة بعنوان «مشروع قانون ممارسة التحكيم في الكويت».

في البداية، تحدث نائب رئيس الجمعية الشيخ أمير الفهد الصباح قائلا: إن أول أنشطتنا هي مناقشة مشروع قانون التحكيم في الكويت، ولقد تأخرنا بالانطلاقة لوضع الأسس والنقاط التي تحقق آمال المحكمين والوصول إلى أهدافهم وهي الجمعية الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي التي تعمل دورات خاصة بالمحكمين لضمان الجودة بالتعاون مع المؤسسات الخاصة.



من جانبه، قال رئيس الجمعية د.ناصر الزيد: ان قانون التحكيم الذي تم إعداده هو قانون ليس له مثيل في العالم ونحن قمنا بمراسلة 17 جهة علمية بالكويت للوصول إلى أفضل صيغه ممكنة.

وأضاف ان التوجه العالمي لهذا القانون يسير في اتجاه وضع نصوص لعمل المحكم ولحماية التحكيم اتجهت التشريعات الحديثة لوضع النصوص التي تحدد المسؤولية للمحكم ولكن نلاحظ وجود هذه النصوص بشكل مستتر، ولم نخرج بتشريعات وحدها تهتم بهذا الأمر.

وبين ان هذا القانون جاء لتحقيق أهداف عديدة أهمها تنظيم ممارسة قضاء التحكيم والمحكم وأيضا حماية المتقاضين ومصالحهم وصدور حماية مركز المحكم وعدم الاستسهال في اختصاصاته أمام المحاكم.



وأكد ان هذا القانون أورد ثلاثة أنواع للمسؤولية على المحكم وهي تأديبية وجزائية وإدارية.