الكريباني: النباتات تحوي مضادات أكسدة وتكافح السرطان والسكر والسمنة والقيمة الغذائية فيها أعلى

نسعى إلى تنفيذ مشروع تجاري في الخليج مستقبلاً





محمد راتب

أكد المزارع يوسف الكريباني استمرار حملة «ازرع» للعام الثاني على التوالي وتوزيع نباتات وشتلات نادرة على المواطنين والمقيمين مجانا، مشيرا إلى أن المجموعة التي يقوم بنشرها في البلاد تسهم في تشجيع الزراعة المنزلية والحصول على منتجات مميزة في القيمة الغذائية.

جاء ذلك خلال قيامه بعملية توزيع الشتلات النادرة في البوليفارد مقابل سيتي سنتر، والتي تشمل طماطم سوداء، زهرة بنفسجية، زهرة خضراء، كيل، جزر بنفسجي وأصفر، بلسم الليمون، بابونج، مورينجا، ريحان بنفسجي وليموني ودارسيني.

وأضاف أن عمليات التوزيع تشمل جميع محافظات الكويت وتتم خلال 6 أو 4 مراحل وتتراوح الكميات فيها بين 2500 و 4000 شتلة، مبينا انه جرى اول من امس توزيع 2700 شتلة في البوليفارد.

وبسؤاله عن الجهة الممولة وكيفية تحضير الشتلات قال لـ «الأنباء» إن العمل جهد شخصي وتطوعي من قبل أبناء العمومة والإخوان حيث نقوم مجتمعين بتحضير الشتلات في المزرعة ثم يجري تحديد مكان لتوزيعها، مؤكدا الاستمرار في الحملة مستقبلا وتوفير كميات جيدة للتوزيع.

وتابع اننا استطعنا خلال حملتنا التطوعية توزيع قرابة 50 ألف شتلة العام الماضي، وبلغت في هذا العام حوالي ٤٠ ألفا، وكانت النتائج مشجعة حيث نجحت الزراعة المنزلية وقام البعض بإرسال نتاجهم منها وتناولوها لأول مرة من انتاجهم المنزلي.

وحول الأسباب التي دفعته الى اختيار هذه الأنواع تحديدا أجاب الكريباني بانها صحية بشكل اكبر، وفيها مضادات أكسدة أكثر وتكافح السرطان والسكر والسمنة والمواد والقيمة الغذائية فيها أعلى ولذلك هي مفيدة جدا للصحة العامة.

وكشف انه قام بتوقيع عقود مع بعض الفنادق والمطاعم المحلية لتوريد المنتجات الخاصة به، ضمن مشروع تجاري، موضحا ان الإنتاج سيكون في اكتوبر المقبل، وهناك خطة للتوسع نحو دول الخليج العربي بعد نجاح التجربة الكويتية.

وفيما يتعلق بقدرة الشتلات على التلاؤم مع الطبيعة المناخية، ذكر اننا تغلبنا على المشاكل الزراعية من ارتفاع الحرارة عبر المحميات المبردة صيفا، وشح المياه من خلال الري بالتنقيط، وملوحة وعدم صلاحية التربة عبر الاستصلاح بالأسمدة الطبيعية ومحسنات التربة، ونجحنا في الإنتاج الزراعي.