أكد خالد عبدالعزيز الهاجري أن المكرمة الأميرية بإعادة الجناسي لأبناء الكويت فرصة تاريخية للسلطتين لطيّ صفحة الماضي والبحث عن التقارب والتوافق، والبعد عن التأزيم، مشيرا الى ان المكرمة رسالة واضحة المعالم بضرورة العمل المشترك لتحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف الهاجري في تصريح له ان على ابناء الكويت ان يقفوا صفا واحدا ويعززوا من الوحدة واللحمة الوطنية، وخاصة في ظل الأزمات التي يعيشها العالم اليوم والحروب والمشكلات الاقتصادية، الأمر الذي يفرض حالة من الانسجام والوقوف صفا واحدا لمنع الانقسامات او تمرير المصالح الشخصية على حساب المصلحة العليا.

وأشار الى ان عودة الجناسي لأصحابها حافز للجميع للمزيد من الولاء والمحبة للكويت التي تتطلع لشراكة حقيقية في بنائها، فالدول المجاورة سبقتنا في العديد من المجالات، وهذا من مهام مجلس الأمة في التشريع للقوانين الخدمية والتنموية ومجلس الوزراء في التنفيذ وفق الخطط الموضوعة، مبينا ان الكويت لم تبخل على أي من ابنائها والقيادة السياسية فيها من الحكمة ما يكفي للعبور بنا الى بر الأمان، ولكن التجاذبات وتصفية الحسابات تعصف في كثير من الأحيان بالإنجازات وتحطم الآمال والطموحات وتعطل الخطوات التنموية، داعيا الجميع الى النظر نحو الأمام لبناء كويت المستقبل.