دارين العلي

قال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء م.خليفة الفريج ان التعاون مستمر مع وزارة التربية في مشروع «ترشيد1» والذي يهدف الى نشر الوعي في شريحة طلبة المدارس.



وأشار الفريج خلال زيارته الى مدرسة حمود البرغش السعدون المتوسطة بنين لمتابعة المشروع الى جهود وزارة التربية ومدير المدرسة خالد الانصاري والمعلمين الذين تعاونوا مع الفريق الفني والمحاضرين.

وأوضح ان الوزارة مستمرة في مشروع «ترشيد 1» والذي سيحقق توعية خلال مدارس وزارة التربية في مجال ترشيد الكهرباء والماء حيث وصل المشروع إلى زيارة 98 مدرسة ثانوية ومتوسطة في جميع محافظات الكويت ويشمل المشروع على محاضرات توعوية ومعرض وفيلم ترشيدي عن انتاج الكهرباء والماء ومساهمة الجهات المعنية في الدولة والذي قام بإخراجه الحرس الوطني بالتنسيق مع الوزارة.