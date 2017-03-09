محمد راتب

عقدت الحركة الشعبية الوطنية امس اجتماعا طارئا تم خلاله إعادة تشكيل المجلس الجديد للحركة الشعبية الوطنية وذلك للدورة التكميلية لعام 2020/2016، وجرى اختيار سعود راشد الحجيلان رئيسا و‏سالم عبدالهادي العجمي نائبا للرئيس.

وتم اختيار منصور ناصر المطيري أمينا للسر العام، و‏بداح عبدالله الهاجري نائبا لامين السر العام، ود.غانم عبدالله الحجيلان رئيسا للمكتب الصحي، وعبداللطيف راشد الجويسري رئيسا للمكتب القانوني، و‏جمال فالح دعسان الفضلي رئيسا للمكتب النقابي.

واما الأعضاء فهم ‏عبدالعزيز مبارك الدخنان، مشعل مبارك المطيري، ‏يوسف راشد العازمي، ‏عادل مطلق الهاجري، ‏احمد محسن المطيري، ‏طلال مطلق الدخنان، ‏ياسر احمد غلوم، ‏حسين عبيد جاسم، ‏عبدالعزيز سعد الوقيتان، ‏عبدالله ذياب العازمي، ناصر هادي الحيان، خالد عبيد الشمري، ‏مشاري خالد المطيري.

وأكدت الحركة الشعبية الوطنية بعد تشكيلها الجديد استمرارها في المطالبة بالمطالب الشعبية المستحقة، والتعاون مع الاصلاحيين الوطنيين لمكافحة الفساد وتطوير البلاد وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وبذل الجهد ومضاعفة العمل للدفع بعجلة التنمية وتطبيق الخطابات السامية.