قالت مدير إدارة شؤون صرف المزايا المالية والمشرف العام على مراكز الخدمة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة هيام الدويلة: ان البرنامج لن يستقبل طلبات راغبي صرف دعم العمالة عن السنة المالية 2016/2017 بعد يوم الخميس الموافق 30/3/2017 حيث انتهاء السنة المالية.

واضافت أن البرنامج قام بإرسال مسجات هاتفية للمواطنين على هواتفهم ممن لديهم نواقص في طلباتهم المقدمة للبرنامج ولم يتم استكمالها حتى تاريخه وذلك بهدف إبلاغهم بذلك وحرصا من البرنامج على حقوق أصحاب العلاقة للصرف بالأثر الرجعي وقد بلغ عددهم حوالي 105 مواطنين.



وعلى صعيد آخر دعت الدويلة مسؤولي الموارد البشرية للبنوك والشركات التي لديها مندوبين معتمدين لدى البرنامج ضرورة تسليم المستندات الخاصة بطالبي الصرف من موظفيهم في القسم المختص بالمبنى الرئيسي عن طريق مندوبيهم لجميع المعاملات أو من خلال الميكنة للمعاملات الخاصة لتجديد إذن العمل أو الاستقالة أو الاجازة وذلك بحد أقصى 30/3/2017 حيث لن يتم الصرف بأثر رجعي للمعاملات المقدمة أو المدخلة بالنظام بعد هذا التاريخ.



وشددت على ضرورة مراجعة أصحاب العلاقة ممن قاموا بتجديد اذونات عملهم وتسليمها للبرنامج أو المراكز الخارجية بحد أقصى نهاية مارس الجاري وعدم الاكتفاء فقط بتجديد أذونات عملهم في الهيئة العامة للقوى العاملة حيث لايزال موضوع الربط الآلي مع الهيئة العامة للقوى العاملة في المرحلة التجريبية.