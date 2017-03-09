بشرى شعبان

أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، اهتمام الكويت بمشاركة دول العالم اجمع في الاحتفال بيوم المرأة العالمي والذي يقام هذا العام تحت شعار «المرأة في عالم العمل المتغير.. تناصف الكوكب (50/50) بحلول عام 2030 م» موضحة ان فكرة هذا الموضوع تأتي للتعجيل بجدول أعمال عام 2030 وبناء زخم لتنفيذ الأهداف العالمية وبخاصة الهدف الخاص بالمساواة بين الجنسين والهدف الخاص بضمان التعليم الجيد والمنصف الشامل للجميع تنفيذا فعالا.

وأشارت إلى ان موضوع الاحتفال سيركز على الالتزامات الجديدة تحت مبادرة «اعدوها» لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والعديد كم النقاط التي سيتم طرحها في جدول أ عمال عام 2030.

واضافت الصبيح في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة انه يجب النظر في التقدم المحرز والدعوة إلى التغيير وتسريع الجهود الشجاعة التي تبذلها النساء وما يضطلعن به من أدوار استثنائية في صنع تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن فضلا عن كونه تعبيرا ودلالة على الاحترام العام والتقدير للمرأة ويأتي تقدير العالم للمرأة لما تقدمه من تضحيات وجهود في تربية الاجيال.

وقدمت الصبيح بهذه المناسبة التهنئة للمرأة الكويتية مثمنة دورها الرائد في العمل وتحقيق الإنجازات الكبيرة سواء على مستوى الاسرة أو العمل ومشاركتها اقرانها في تقدم ورفعة الكويت مشيرة إلى ان الدولة تولي جل اهتمامها ورعايتها للمرأة الكويتية بما يساهم في رقي المجتمع والحفاظ عليه من أي تأثيرات اجتماعية.

من جانبه رفع وكيل وزارة الشؤون د.مطر المطيري أسمى آيات الشكر والتقدير لكل شريكة بالوطن لمناسبة يوم المرأة العالمي. وبالاخص موظفات وزارة الشؤون وسائر مؤسسات الدولة سواء حكومية أو أهلية لمشاركتهم اقرانهم البناء مؤكدا ان تنمية المجتمعات تسير وتنهض بجناحيها المرأة والرجل. وعبر المطيري عن افتخاره ان يعمل في وزارة على راس الهرم فيها امرأة والنسبة الأكبر من موظفيها نساء اثبتن جدارتهن بامتياز على ادارة العمل والتطوير في الأداء الوظيفي.

بدورها توجهت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية د. فاطمة الملا بالتهنئة لكل امرأة مهما كان مسماها مشيرة الى ان المرأة الكويتية متميزة بين نساء الخليج في التفاني والعمل والعطاء.

من جانبه رفع الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية والامين العام للمجلس الأعلى للاسرة حسن كاظم أسمى آيات الشكر والتقدير لكل نساء الكويت بمناسبة يوم المرأة العالمي وخص موظفة عاملة في قطاع التنمية الاجتماعية وسائر قطاعات الوزارة ومؤسسات الدولة سواء حكومية أو أهلية ساهمت الى جانب زميلها الرجل في بناء ونهضة دولتنا الحبيبة الكويت كاشفا عن برنامج احتفال في ادارة المرأة والطفولة.

كما اكدت مديرة الهيئة العامة لذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي ان المرأة هي الركيزة الاساسية للمجتمع التي تعتبر مدرسة في العطاء حيث انها اثبتت جدارتها في العديد من المناصب التي تبوأتها سواء في الهيئة أو الجهات الحكومية أو الخاصة الاخرى، كما ان القيادة الناجحة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح خير دليل على ذلك. مؤكدة حرص الهيئة الاهتمام بجميع المشاريع الخاصة بالمرأة وتذليل العقبات امامها عبر الخدمات المقدمة.