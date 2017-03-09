بحث رئيس مجلس الادارة المدير العام لـ «كونا» الشيخ مبارك الدعيج مع مسؤولي وكالة «الأسوشيتد برس» في الخدمة التلفزيونية العالمية «ايه.بي.تي.ان» سبل التعاون الإعلامي بين الوكالتين، والاستفادة من تجربتها العريقة في العمل الصحافي.

واطلع الشيخ مبارك الدعيج والوفد المرافق له على آلية العمل في مختلف أقسام الوكالة، واستمع من مسؤولي الأقسام السياسية والاقتصادية والرياضية الى شرح حول طريقة تغطيتهم للأحداث اليومية بشكل مفصل.

وتعرف الشيخ مبارك الدعيج على اهم أقسام الوكالة، وهو قسم شبكة مراسلي الوكالة وآلية تغطيته التلفزيونية للأحداث العالمية بالصوت والصورة بجميع لغات العالم.

واطلع على الدور الحيوي والمهم الذي يضطلع به مكتب لندن، اذ يهتم بشكل أساسي بتغطية اهم الأحداث الأوروبية اضافة الى منطقة الشرق الأوسط فيما يركز مكتب نيويورك على تغطية شؤون الاميركتين.

كما اطلع الشيخ مبارك من رئيس القسم الرياضي في الوكالة سايمون هايدون على آلية تغطية الأحداث الرياضية على مستوى العالم، مضيفا ان القسم الرياضي في لندن يضم فريقين اولهما خاص بالخدمة الصحافية المكتوبة والآخر بالتغطية التلفزيونية.

وأعرب هايدون عن تطلعه الى تعاون أوثق مع وكالة الأنباء الكويتية مستقبلا، لاسيما ان الأحداث الرياضية الانجليزية والاوروبية تحظى بشعبية كبيرة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

بعد ذلك التقى الشيخ مبارك الدعيج مسؤول القسم الاقتصادي المتخصص بمتابعة الأسواق والبورصات الأوروبية كارلو بيفانو الذي قدم شرحا عن النشرة الاقتصادية اليومية وآلية إعدادها وبيعها على المشتركين.

يذكر ان وكالة أسوشيتد برس تعد من كبرى وكالات الأخبار وأكثرها انتشارا في العالم، اذ تملك 243 مكتبا في 120 بلدا، ويعد مقرها الإقليمي في لندن مركزا مهما لجمع وتوزيع الأخبار.

وكان الشيخ مبارك شارك اول من امس في الاجتماع التحضيري الأول للمجلس الدولي لوكالات الأنباء الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن.

وناقش المشاركون في الاجتماع ما تم إنجازه من قبل الوكالة الاذرية والتحضيرات الجارية تمهيدا للمؤتمر العالمي السادس للمجلس الدولي لوكالات الأنباء المقرر عقده بالعاصمة البلغارية صوفيا في يونيو عام 2019.