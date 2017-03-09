فعّل ديوان المحاسبة اتفاقية التعاون المبرمة مع جهاز الرقابة الأعلى بجمهورية ألبانيا عام 2008 لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات أنشطة التدقيق وتطوير المهارات المهنية لدى الجانبين.

وقال رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي إن تفعيل الاتفاقية يعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعرفة مع الجهاز الألباني مشيرا إلى أن الديوان يواجه عدة تحديات ومسؤوليات في العمل الرقابي لاسيما في مجال استراتيجية إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والسياسات الخاصة بالحكم الرشيد (الحوكمة).

من جانبه، أكد رئيس جهاز الرقابة الأعلى الألباني د.بوجار لسكاي إلى وجود مؤشرات واضحة ومميزة أدت إلى تجديد الاتفاقية مع ديوان المحاسبة الكويتي الذي له خبرة واسعة في مجال التدقيق حيث يسعى الجهاز الألباني للاستفادة منه في هذا المجال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على موضوع سياسات وإجراءات التدقيق والمراجعة وفق معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) وتعريف ديوان المحاسبة الكويتي بالأدلة الارشادية المعمول بها في جهاز الرقابة الأعلى الألباني.

من جهة أخرى، التقى الصرعاوي برئيس البرلمان الألباني ألير مينا لتعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين في مجال الرقابة والتدقيق وتوسيع أفق ومجالات التعاون والتنسيق بين الجهازين في المنظمات الرقابية التي يشاركان بها وتبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين.

وقام الوفد الكويتي بتقديم عرض مرئي خاص بديوان المحاسبة للتعريف بالديوان وقانون انشائه وأهم العمليات الرقابية التي يقوم بها وآلياته المتبعة في الرقابة على الجهات المشمولة برقابته إضافة إلى أهم المحطات التي مر بها الديوان خلال مسيرته الرقابية، حيث قامت بتقديمه عضو الوفد فاطمة العبدالجليل.

جدير بالذكر أن الصرعاوي يترأس وفد الديوان وبعضوية كل من كبير مدققين بإدارة الرقابة على القطاع الأول للوزارات والإدارات الحكومية إبراهيم بوكبر واختصاصي منظمات دولية في إدارة المنظمات الدولية فاطمة القطان ومدقق مشارك في الإدارة الأولى للرقابة على الشركات فاطمة العبدالجليل ومدقق مشارك في إدارة شؤون التوظف ومتابعة المال العام شيخة الزير.