قامت الكويت بتوزيع 1500 سلة غذائية مقدمة من «الجمعية الكويتية للاغاثة» على النازحين العراقيين في منطقة (مامزاوة) جنوب غرب أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال قنصلنا العام في اربيل د.عمر الكندري إنه «تواصلا لحملة «الكويت بجانبكم» ومن اجل ديمومة تقديم المساعدات لجميع النازحين في اقليم كردستان العراق قمنا اليوم بتوزيع السلات الغذائية المقدمة من قبل الجمعية الكويتية للاغاثة على نازحي الموصل المقيمين خارج المخيمات في اربيل بالتعاون مع الشركاء المحليين في الإقليم».

واشار الكندري إلى ان المساعدات الكويتية للنازحين العراقيين تأتي تلبية لمبادرات الكويت الانسانية التي تحرص على تقديم المساعدات للمحتاجين اينما كانوا.

واضاف ان المعونات الكويتية للشعب العراقي شملت جوانب عدة وستستمر لتغطي اكبر شريحة من النازحين وتشمل العديد من الجوانب.

بدوره، قال رئيس مؤسسة البارزاني الخيرية موسى احمد ان للكويت دورا فاعلا في التخفيف عن معاناة النازحين واللاجئين في اقليم كردستان العراق وانها خير سند للمنظمات الخيرية في الاقليم والحكومة المحلية من خلال تقديم افضل واجود المساعدات الانسانية الى النازحين والمحتاجين في الاقليم.

وأعرب عن الشكر للكويت على مبادراتها الانسانية وجهودها الاغاثية في الاقليم، لافتا إلى انها اثرت وبشكل فعال في التخفيف عن معاناة النازحين سواء داخل المخيمات أو خارجها.

وكانت الكويت أعلنت أمس الثلاثاء عن قيامها بكفالة أربعة آلاف يتيم في اقليم كردستان العراق في إطار تمويل من «الجمعية الكويتية للإغاثة» ضمن حملة «الكويت بجانبكم».