أسامة أبوالسعود

أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب انه يسابق الزمن لافتتاح مكاتب تابعة لوزارة العدل بالمنافذ البرية الثلاثة «العبدلي، السالمي والخفجي» لتسهيل أمور المسافرين في دفع المخالفات وتنفيذ الأحكام.

وقال الوزير العزب في تصريحات لـ «الأنباء»: خاطبنا وزارة الداخلية واتخذنا الخطوات التنفيذية، وأنا أسابق الزمن للانتهاء من افتتاح المكاتب قبل موسم السفر في صيف هذا العام تسهيلا على المسافرين.

وأشار وزير العدل الى ان مكتب وزارة العدل بمطار الكويت سهّل كثيرا على المسافرين عبر المطار في دفع المخالفات والغرامات وتنفيذ الأحكام، مشيرا الى ان مكاتب وزارة العدل بالمنافذ البرية ستشكل ايضا نقلة نوعية في أداء الوزارة بتسهيل أمور المسافرين عبر المنافذ الحدودية.