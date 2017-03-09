أقامت لجنة أهالي المعتقلين في غوانتانامو حفلا تكريميا للشخصيات التي ساهمت بإطلاق ســـراح أبنائهم الكويتيين المعتقلين، حضره ممثل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، والوكيل المساعد لشؤون أمن الدولة الداخلي اللواء عصام النهام.

وأعرب رئيس اللجنة خالد العودة عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الذين حملوا هذا الملف، وكان هاجسا لهم خلال الفترة الماضية، كما وجه العودة الشكر لممثلي «الداخلية» على جهودهم ومساهمتهم الفاعلة في إنهاء هذا الملف، معربا عن فخره واعتزازه بهذا الجهد الذي أدى في النهاية الى استعادة أبناء الكويت المعتقلين، وعودتهم سالمين الى بلدهم وأهلهم.

وقال في الحفل الذي، شهده الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خالد الديين، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش، وممثلون عن وزارات الدولة والهيئات الرسمية والأهلية، إن هذا الحفل يأتي لتكريم أصحاب الشأن على جهودهم التي تعد مثالا يحتذى في التكامل والتعاون في العمل بين القطاعين الحكومي والأهلي، ولتقديم الشكر والعرفان لهم على هذا الجهد المتواصل الذي تكلل بعودة المعتقلين وإنهاء معاناتهم.