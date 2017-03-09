قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية ،عبدالعزيز القراوي، ان البلاد ستتأثر اليوم الخميس ونهار غد الجمعة بامتداد مرتفع جوي يعقبه منخفض يبدأ تأثيره مساء غد.

وأضاف القراوي أن المرتفع تصاحبه رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ومن ثم يتقدم منخفض جوي تدريجيا مساء غد تتكاثر معه السحب.

وأوضح أن المنخفض الجوي المتوقع تصاحبه رياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ومثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية على بعض الانحاء.

وأشار إلى أن طقس الليلة معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 14 و17 درجة مئوية والبحر خفيفا الى معتدل الموج الذي يتراوح ارتفاعه بين قدم وأربع أقدام.

ولفت إلى أن طقس نهار غد الجمعة سيكون دافئا والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.

وتوقع القراوي أن تتكاثر السحب تدريجيا مساء غد الجمعة مع رياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح بين 6 و26 كيلومترا في الساعة.

وبين أن درجة الحرارة الصغرى تتراوح مساء غد بين 15 و18 درجة مئوية والبحر بصفة عامة خلال اليوم يكون خفيفا الى معتدل الموج الذي يترواح ارتفاعه من قدم الى أربع اقدام مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة في وقت متأخر من الليل.

وعن حالة الطقس بعد غد السبت أفاد بأنه سيكون غائما جزئيا الى غائم خلال النهار والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ما بين 20 و40 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تكون رعدية على بعض المناطق.

وأوضح أن الحرارة العظمى يوم السبت تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية والبحر سيكون معتدلا الى عالي الموج من ثلاث الى ست أقدام.

وتوقع ان يستمر الطقس مساء السبت غائما والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا تتراوح سرعتها بين 20 و40 كيلومترا في الساعة وتظل الفرصة مهيأة لسقوط امطار تكون رعدية احيانا.

وذكر أن درجة الحرارة الصغرى يوم السبت تكون بين 14 و16 درجة مئوية والبحر خفيفا الى معتدل الموج الذي يتراوح ارتفاعه من ثلاث الى ست أقدام.