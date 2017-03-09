أعلن فريق الغوص التابع للمبرة التطوعية البيئية اليوم الخميس، رفعه قارباً جانحاً بطول 21 قدماً يزن طنين في ميناء (رأس الارض) اضافة الى انتشال إطار كبير زنته ثلاثة أطنان جانح جنوب جون الكويت.

وقال رئيس الفريق وليد الفاضل إن القارب الغارق تعرض لخلل في مضخات المياه في ميناء (رأس الارض) التابع لشركة النقل العام الكويتية.

واضاف الفاضل أن غواصي الفريق استخدموا الحقائب الهوائية ومضخة المياه لتعويم القارب وسحبه خارج الماء، داعيا أصحاب القوارب لضرورة التأكد من أدوات السلامة في قواربهم خصوصا أثناء الملاحة.

وعن انتشال الإطار الكبير ذكر أن الفريق قام برصده أثناء عمليات تنظيف جون الكويت واستطاع سحبه بقاربه بصعوبة نظرا لضخامة وزنه وحجمه، مشيرا إلى أن قطره ثلاثة أمتار وارتفاعه متر واحد.

وأفاد بأنه تم رفع الاطار بالتعاون مع ميناء الشويخ التابع للمؤسسة العامة للموانئ، مبينا انه كان يشكل خطورة ملاحية على القوارب والسفن.

وأعرب الفاضل عن شكره لمختلف الجهات المساندة للفريق ومساعدته والتعاون لانجاز هذه المشاريع التطوعية البيئية التي تأتي ضمن مشروع الفريق الوطني لرفع المخلفات وانتشال القوارب والسفن من أجل بيئة بحرية نظيفة وآمنة.