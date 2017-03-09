اختيار منتسبي الدورات يتم بعناية بعد خوض الاختبارات واستيفاء الشروط المطلوبة

أكد وكيل الحرس الوطني، الفريق الركن المهندس هاشم الرفاعي، أن مبادئ العدل والمساواة والشفافية تأتي على رأس القيم والركائز التي أولت القيادة اهتماما كبيرا لترسيخها منذ نشأة الحرس الوطني .

جاء ذلك خلال حفل افتتاح دورة الطلبة الضباط الاختصاص ودورة الوكلاء المرشحين لرتبة ملازم، والتي حضرها قائد الحماية والتعزيز اللواء الركن فالح شجاع فالح وعدد من قادة وضباط الحرس الوطني.



وفي حين نقل الرفاعي للمشاركين في الدورة تحيات سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، لفت إلى أن اختيار جميع منتسبي الدورات "تم بعناية بعد خوض الاختبارات واستيفاء الشروط المطلوبة بإجراءات تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص حرصا على دعم صفوف الحرس الوطني بأفضل الكوادر"، داعيا المشاركين في الدورتين الى الاستفادة من المواضيع النظرية والتدريبات العملية وأساليب التعليم الحديثة التي أصبح من السهل معها اكتساب العلم والمعرفة ودعم المهارات المختلفة.



وأشار إلى أن "دورة الطلبة الضباط الاختصاص ستشهد هذا العام للمرة الأولى قيام كل ضابط بإعداد بحث علمي "، مبينا أهمية هذه الخطوة في إثراء العمل وتطويره بالحرس الوطني من خلال الوقوف على تصورات الضباط وأفكارهم في تلك الأبحاث ومن ثم تطبيق المتميز منها على أرض الواقع.



وأوضح ان ترقية الوكلاء إلى ضباط ملازمين بعد اجتياز الدورة هو محل فخر وإشادة من قبل الحرس الوطني الذي يتيح لمنتسبيه فرص الترقي واستكمال مسيرتهم التعليمية والتطويرية مما يدعم صفوفه بالكوادر المتميزة في مختلف المجالات ، وفق ما هدفت إليه الوثيقة الاستراتيجية 2020 (الأمن أولا).



ومن جانبه ألقى آمر مدرسة الضباط المقدم الركن نواف عويران، كلمة أكد فيها توفير كادر من المدربين والمعلمين لتأهيل الطلبة الضباط والوكلاء المرشحين لرتبة ملازم نظرياً وعملياً على تنفيذ الواجبات المطلوبة بمستويات احترافية ، وطالب الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد والتركيز أثناء التدريب ، والالتزام بالضبط والربط العسكري وقيم العمل المتبعة في الحرس الوطني .