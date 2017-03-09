بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة محمد أشرف غني أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي على المستشفى العسكري في مدينة كابول والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية مؤكدا سموه استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية.

وبعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد،ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي على المستشفى العسكري في مدينة كابول سائلا سموه المولى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.