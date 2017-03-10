فرج ناصر

كشف وزير الأشغال العامة م. عبدالرحمن المطوع عن تقدم المقاول المنفذ لمشروع المطار بخطة لتقليص فترة الانجاز للمشروع، لافتا إلى ان الخطة تشتمل على مطالب معينة تتعلق بآلية اتخاذ القرار.

وقال المطوع على هامش حفل تكريمه بمناسبة حصول الوزارة على جائزتي درع الحكومة الذكية على مستوى الوطن العربي من جامعة الدول العربية والذي أقيم صباح امس بمقر الوزارة بجنوب السرة «ان الوزارة ستقوم بدراسة هذه المطالب التي يمكن ان تسرع في عملية تنفيذ المشروع، متوقعا ان تستغرق مدة الدراسة ما بين 10 و 15 يوما ومن ثم يتم الرد عليهم»، مبينا «أنه في حال الموافقة سيقوم المقاول بتعديل برنامجه الزمني وتقليص مدة التنفيذ إلى 4 سنوات من تاريخ اعتماد البرنامج الجديد».

وفي معرض رده على سؤال يتعلق بموعد بدء عمل هيئة الطرق المفترض ان يكون في مطلع ابريل المقبل، قال «لدينا اجتماعات وتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة لاستكمال بعض الأعمال المطلوبة حتى تقوم الهيئة بدورها».

وحث المطوع بقية قطاعات الوزارة سواء المساندة أو القطاعات التي تنفذ مشاريع على تفعيل دورها من خلال المشاركة في مسابقات مشابهة، خصوصا ان الوزارة لديها خطط يمكن ان تشارك بها في بعض المسابقات وتحتل مراكز متقدمة، مشيدا بجهود القائمين على المشروعين التي حصلت الوزارة بسببهما على جائزتي درع الحكومة الذكية.